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Полную трилогию «Шугалей» покажут на телеканале «78»
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Полную трилогию «Шугалей» покажут на телеканале «78»

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 19:57
Общество
Полную трилогию «Шугалей» покажут на телеканале «78»
Федеральное агентство новостей  / 

Кинопремьера третьей части киносаги о российском ученом Максиме Шугалее состоялась 2 сентября. Для всех пропустивших премьеру в субботу телеканал «78» покажет все три части фильма.

Захватывающая история о приключениях, переделках и действительно страшных событиях, произошедших с социологом из Петербурга Максимом Шугалеем, который отправился в рабочую командировку в ливийскую столицу Триполи, появилась на киноэкранах, чтобы показать неприглядное положение вещей в Ливии и силу русского характера.

Идея создания фильма была нова, ведь его главной целью было вовсе не развлечение киноманов. Картина должна была помочь спасению нашего земляка из плена ливийской тюрьмы, в которой был заточен социолог вместе со своим переводчиком.

Вторая часть вышла на экран раньше, чем Максим Шугалей и Самер Суэйфан покинули стены тюрьмы «Митига», в которой существовали просто в нечеловеческих условиях и неоднократно подвергались пыткам, но остались стойкими в убеждениях и верны своей стране.

Вызвав невероятный резонанс, оба фильма всколыхнули общественность не только в России, но и далеко за ее пределами. В Ливии кинокартины тоже увидели. Такое внимание оказало положительный эффект — открыло дверь камеры наших соотечественников, проложив им путь домой. Позже киноистория о Максиме Шугалее была удостоена награды «За кино, спасающее жизнь».

Казалось бы, цель достигнута — наши герои на свободе. Но так ли все просто оказалось для них? Зритель с нетерпением ждал продолжения киносаги, киноманы жаждали увидеть возвращение Шугалея на экраны и домой. Третью часть обещали еще в конце съемок предыдущей серии. В начале сентября на телеканале НТВ прошел премьерный показ фильма «Шугалей-3. Возвращение». Вот только куда вернулся Максим Шугалей? Трейлер, баннеры и редкие кадры из фильма, попавшие в сеть, совсем не транслировали тихие семейные сцены на мягком уютном диване. Как раз наоборот: песчаные дюны, люди с оружием, а в центре всего — наш герой, еще недавно желавший вернуться в тихий дождливый Петербург.

Прохладная осенняя погода располагает укутаться пледом и устроить киномарафон с просмотром настоящих приключенческих фильмов. В субботу, 18 сентября, на телеканале «78» с 16:00 одну за другой покажут все три части фильма о Максиме Шугалее. Актерский состав и сюжет приятно удивят даже самого искушенного киномана.

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Все новости / Общество / Полную трилогию «Шугалей» покажут на телеканале «78»
ливия премьера 78 митига шугалей суэйфан
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