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Вассерман объяснил, почему DDоS-атаки на выборы в Госдуму шли из США и Украины
Политика
Вассерман объяснил, почему DDоS-атаки на выборы в Госдуму шли из США и Украины
Федеральное агентство новостей  / 

Сломать электронную инфраструктуру российских выборов пытаются уже не первый раз. Об этом в интервью ФАН заявил интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

В Российской Федерации с 17 по 19 сентября проходят выборы в национальный, а также в ряд региональных парламентов. В первый же день, утром 17 сентября, были организованы DDоS-атаки на инфраструктуру электронного голосования. Позже сервера были усилены и защищены, а Минцифры РФ провело собственное расследование и выяснило, что «нападение» производили с IP-адресов из США, Германии и Украины.

«DDоS-атаки — это довольно частое явление, — заметил Вассерман. — На прошлых выборах в федеральный парламент они тоже были и тоже доставляли массу неудобств. Но ничего особенно критичного в них нет: ведь отражаются они достаточно быстро».

Интеллектуал также объяснил природу таких атак: по его словам, они представляют из себя множество запросов со многих разных компьютеров, предварительно зараженных программами автоматической рассылки таких запросов.

«И у всех них есть общие черты, глядя на которые, можно отфильтровывать их на ранних стадиях обработки, — заметил публицист. — И чем дальше, тем легче специалистам выявлять признаки таких токсичных запросов, приводящих к выходу сайта из строя».

Вассерман объяснил, почему DDOS-атаки на выборы в Госдуму шли из США и Украины
Федеральное агентство новостей  / 

В настоящее время, подчеркнул собеседник ФАН, экспертам куда проще бороться с DDоS-атаками, чем это было еще десять лет назад. Также он объяснил, почему направление этих «нападений» было со стороны США и Украины.

«Именно в этих двух странах хуже всего в мире организована защита обычных домашних компьютеров от всякой заразы», — убежден Вассерман.

Он также оценил качество организации выборного в офлайн-формате.

«Я сегодня прошелся по нескольким избирательным участкам и не видел ничего похожего на поводы для замечаний. Никаких провокаций не было, так что, на мой взгляд, все в порядке», — подчеркнул интеллектуал.

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