Боливийские альпинистки сыграли в футбол на высоте 6000 метров

Уайна-Потоси — пятая по высоте гора в Боливии, ее пик находится на высоте 6088 метром над уровнем моря. Гора очень популярна среди любителей альпинизма, покорить ее приезжают люди со всего света. Одни из наиболее распространенных профессий в стране — проводник и носильщик. Местные хорошо зарабатывают, помогая альпинистам добраться на вершину. Такими проводниками нередко становятся женщины.

«Я начинала как носильщик, мой папа раньше был носильщиком, он работал с туристами и возил их рюкзаки. И я помогала своему отцу, я носила от 30 до 35 килограммов», — рассказала проводница Джулия Киспе Тинкута.

Местные альпинистки решили продемонстрировать свою храбрость, и доказать, что им, как и лирическому герою известной песни, горы могут быть «по плечо». Девушки нарядились в национальные боливийские костюмы, забрались на вершину и устроили там футбольные соревнования.

В матче приняли участие две команды, в каждой было по семь игроков. По словам девушек, в 2015 году они создали свой клуб, чтобы вместе покорить главные вершины Боливии.