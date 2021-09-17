Памфилова знала о планах Путина участвовать в онлайн-голосовании

Москва, 17 сентября. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заранее знала о планах президента РФ Владимира Путина проголосовать через электронное дистанционное голосование.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее проинформировал, что президент принял участие в выборах депутатов Госдумы через систему электронного голосования.

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК не разглашал информацию о планах президента, чтобы не провоцировать желающих обрушить систему.

«Я, конечно, об этом знала, но не говорила, потому что вы видели, какие мы приводили примеры DDoS-атак?» — отметила глава ЦИК.

Она добавила, что информация о намерении Владимира Путина голосовать онлайн могла бы стать катализатором для недоброжелателей.

Как стало известно ранее, официальный сайт Центризбиркома продолжает подвергаться DDoS-атакам. По информации из закрытых каналов, деструктивные действия могут продолжиться.