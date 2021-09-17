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Актер Стас Ярушин объяснил, на что живет исчезнувший со сцены Андрей Губин

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 18:44
Шоу-бизнес
Актер Стас Ярушин объяснил, на что живет исчезнувший со сцены Андрей Губин
andreygubin.ru

Москва, 17 сентября. Звезда сериала «Универ» Стас Ярушин рассекретил источник дохода певца Андрея Губина, который давно исчез со сцены и не радует поклонников новыми треками.

Тему заработка звезд былых лет актер обсудил с гостьей своего YouTube-шоу MuzLOFT — экс-солисткой группы «Тату» Леной Катиной. По словам исполнительницы, она до сих пор получает неплохой доход с песен скандального коллектива, хотя его не существует уже много лет.

Рассуждая об этом вопросе, Ярушин отметил, что некоторые артисты, покинувшие большую сцену, уехали из России за границу. По словам актера, эти знаменитости живут на средства, получаемые благодаря XXI веку и современным технологиям. Все это позволяет монетизировать былые заслуги звезд, добавил Ярушин.

«Они могут прекрасно жить на свои 100–200 тысяч рублей в месяц. Им ничего больше в жизни не надо», — подчеркнул актер.

Сначала артист сказал, что не хочет конкретно называть таких звезд. Однако затем Ярушин не сдержался и выпалил имя Андрея Губина, передает телеканал «360».

Исполнитель хитов «Мальчик-бродяга» и «Зима-холода» некоторое время жил в Египте. Певец объяснял переезд в другую страну проблемами со здоровьем. После возвращения в Россию Губин напугал поклонников истощенным внешним видом, но друзья артиста объяснили, почему он так выглядит.

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знаменитости губин Ярушин
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