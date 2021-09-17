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Вторая часть «Венома» получила восторженные отзывы зрителей
Общество
Вторая часть «Венома» получила восторженные отзывы зрителей
Кадр из фильма «Веном»

Лондон, 17 сентября. Специальный показ сиквела «Веном: Да будет Карнаж» состоялся в Лондоне. После просмотра многие зрители начали делиться в Сети впечатлениями от фильма, забыв про спойлеры.

Показ второй части «Венома» получился по-настоящему незабываемым. Звездными гостями стали режиссер Энди Серкис и исполнитель главной роли Том Харди. Счастливчики, которым удалось оказаться на мероприятии, заполонили соцсети восторженными отзывами. Судя по мнению первых зрителей, сиквел «Веном: Да будет Карнаж» получился даже лучше оригинального фильма.

В Сети назвали вторую часть «Венома» самым безумным фильмом года. Особых комплиментов удостоился Вуди Харрельсон, сыгравший серийного убийцу Клетуса Кэседи, он же Карнаж.

«Создателям удалось продолжить очень человечную и очень красивую историю Эдди Брока»;

«Вуди Харрельсон великолепно играет злодея, которого я давно хотел увидеть в живом действии!»;

«Это бешеная смесь приключенческого фильма, романтики и ужасов», — написали пользователи Twitter.

Первые зрители «Венома-2» начали массово призывать остальных остаться в кинотеатре до конца и посмотреть финальные титры полностью. Оказалось, что создатели триллера приготовили для поклонников сюрприз — сцену после титров с неожиданным камео. Пользователи Сети посчитали это за спойлер, чему сильно возмутились. Продюсером даже пришлось на официальных страницах «Венома» в соцсетях опубликовать постер «Нет спойлерам», чтобы умерить пыл зрителей, уже посмотревших фильм.

Поклонники уверены, что в сцене после титров будет отсылка к вселенной Человека-Паука, как намек на совместный кроссовер. Ранее режиссер Энди Серкис подтвердил возможность появления Венома и Человека-паука студии Marvel на одном экране в рамках кроссовера.

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