Американский врач-диетолог строго-настрого запретил есть помидоры

В Лос-Анджелесе, где много поклонников диет и правильного питания, известный кардиолог, автор книги The Plant Paradox («Парадокс растений») Стивен Гандри приравнял помидоры к ядам, пишет журнал Elle. По его мнению, томаты так плохи потому, что содержат белки-лектины.

«Томаты — очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное — лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком — от него отказаться», — написано в его книге.

Гандри посвятил этому феномену большую часть своего расследования. Его теорию поддержал звездный диетолог Аллен Кэмпбелл, занимающийся составлением персонального меню для актера Тома Юрэди и Жизель Бюндхен.

Он уже давно уменьшил количество помидоров в меню звездной четы. При этом в их рационе есть весьма странные продукты, такие как мороженое из авокадо, а еще строго запрещены баклажаны, перец и картофель.

Гандри уверен, что диета без лектина способна наконец решить проблему лишнего веса, так как этот белок способствует накоплению жира.

«Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняло участие 1000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись», — объясняет специалист.

Калифорнийский медик отмечает, что белок не способствует, но может усилить слабоумие. От него может начаться облысение, появиться угревая сыпь, анемия и даже синдром хронической усталости.