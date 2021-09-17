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Американский врач-диетолог строго-настрого запретил есть помидоры

Общество
Американский врач-диетолог строго-настрого запретил есть помидоры
pixabay.com/PD  / 

В Лос-Анджелесе, где много поклонников диет и правильного питания, известный кардиолог, автор книги The Plant Paradox («Парадокс растений») Стивен Гандри приравнял помидоры к ядам, пишет журнал Elle. По его мнению, томаты так плохи потому, что содержат белки-лектины.

«Томаты — очень агрессивный продукт: они вызывают воспаления, увеличение веса и серьезные аллергические реакции. Но самое страшное — лектин атакует наши клетки, и, увы, единственный способ борьбы с этим белком — от него отказаться», — написано в его книге. 

Гандри посвятил этому феномену большую часть своего расследования. Его теорию поддержал звездный диетолог Аллен Кэмпбелл, занимающийся составлением персонального меню для актера Тома Юрэди и Жизель Бюндхен

Он уже давно уменьшил количество помидоров в меню звездной четы. При этом в их рационе есть весьма странные продукты, такие как мороженое из авокадо, а еще строго запрещены баклажаны, перец и картофель. 

Гандри уверен, что диета без лектина способна наконец решить проблему лишнего веса, так как этот белок способствует накоплению жира. 

«Как врач, я полагался в своей работе на научные исследования. В них приняло участие 1000 человек, 800 из которых — с семейной историей аутоиммунных заболеваний. У тех из них, кто строго следовал диете без лектинов, признаки воспаления в течение трех месяцев не проявлялись», — объясняет специалист. 

Калифорнийский медик отмечает, что белок не способствует, но может усилить слабоумие. От него может начаться облысение, появиться угревая сыпь, анемия и даже синдром хронической усталости. 

Чтобы избежать хотя бы части опасных ферментов, нужно снять с томатов шкурку, ведь именно в ней больше всего лектина, а также не есть томаты сырыми. А вот еще одному рекордсмену по наличию лектина — кукурузе — уже ничего не поможет. Ее врач предлагает забыть как страшный сон.  

Ранее сообщалось, как сухой воздух и шум в самолете делают томатный сок вкуснее.  

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вред томаты помидоры опасность белок лектин
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