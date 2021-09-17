Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»

Лос-Анджелес, 17 сентября. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Ты», в котором главные герои Джо и Лав пытаются жить обычной жизнью после свадьбы.

В продолжении сериала персонажи переехали в богатый пригород. Поскольку у пары родился ребенок, муж и жена стараются избавиться от старых привычек, однако это оказывается не так просто.

Например, в трейлере показано, как Джо становится одержим соседкой. Когда Лав замечает это, между супругами разгорается конфликт. Похоже, в третьем сезоне сериала «Ты» не обойдется без убийства.

Сюжет первого сезона проекта строился вокруг Джо, который влюбился в начинающую писательницу. Герой добивался расположения своей жертвы с помощью изощренных манипуляций. На пути к достижению цели персонаж не остановился даже перед убийством.

Ранее на Netflix состоялась премьера финального сезона сериала «Люцифер». Продолжение состоит из десяти эпизодов.