Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 20:08
20:04
Армия
Генштаб ВС РФ подвел итоги российско-белорусских учений «Запад-2021»
20:03
Шоу-бизнес
Эвелина Бледанс хочет «до последнего вздоха» показывать свое тело в купальнике
20:02
Общество
Французский наблюдатель указал на прозрачность выборов в Госдуму в Ростовской области
20:01
Экономика
ЦБ РФ намерен проверить физлиц на соблюдение «антиотмывочного» законодательства
20:00
Общество
На Дону может исчезнуть товарное рыбоводство
20:00
Общество
Боливийские альпинистки сыграли в футбол на высоте 6000 метров
19:56
Происшествия
Пожилая россиянка скончалась на Кипре после купания
19:52
Общество
Как выбрать профессию по душе, если не знаешь, чего хочешь: советы эксперта
19:52
Общество
«Проект Ч» в Крыму показал настоящих героев, о которых не знают в «мире лайков»
19:49
Общество
Полную трилогию «Шугалей» покажут на телеканале «78»
Все новости

Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»
Общество
Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»
Кадр из сериала «ТЫ»

Лос-Анджелес, 17 сентября. Стриминговый сервис Netflix представил трейлер третьего сезона сериала «Ты», в котором главные герои Джо и Лав пытаются жить обычной жизнью после свадьбы.

В продолжении сериала персонажи переехали в богатый пригород. Поскольку у пары родился ребенок, муж и жена стараются избавиться от старых привычек, однако это оказывается не так просто.

Например, в трейлере показано, как Джо становится одержим соседкой. Когда Лав замечает это, между супругами разгорается конфликт. Похоже, в третьем сезоне сериала «Ты» не обойдется без убийства.

Сюжет первого сезона проекта строился вокруг Джо, который влюбился в начинающую писательницу. Герой добивался расположения своей жертвы с помощью изощренных манипуляций. На пути к достижению цели персонаж не остановился даже перед убийством.

Ранее на Netflix состоялась премьера финального сезона сериала «Люцифер». Продолжение состоит из десяти эпизодов.

Вернуться назад

Все новости / Общество / Netflix показал трейлер третьего сезона сериала «Ты»
netflix сериал ты
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru