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Во Владимирской области активно восстанавливают лес
Общество
Во Владимирской области активно восстанавливают лес
Невские Новости  / 

Владимир, 17 сентября. За неполные три года во Владимирской области восстановили лес на площади более 16 тысяч гектаров. Такие данные появились после подведения промежуточных итогов реализации федерального проекта «Сохранение лесов», части национального проекта «Экология». По данным департамента, в 2019 году фактическая цифра составила 86,7% при плане 68,3%; в 2020 году — 91,7% при плановых 77,5%, сообщают «Владимирские ведомости». В целом за три года восстановление лесов проведено на общей площади 16,2 тыс. га.

Общий объем лесовосстановления в 2021 году составит 5,4 га. На сегодняшний день план 2021 года по искусственной лесопосадке выполнен полностью.
В осенний период проводятся работы по содействию естественному восстановлению лесов, подготовке почвы под лесовосстановление будущего года (плановый объем — 3,6 тыс. га), завершается агротехнический и лесоводственный уход. Также обновлен парк лесохозяйственной техники и оборудования. На эти цели из федерального бюджета было выделено 145 млн рублей.

Ранее ФАН рассказывал о появлении в Мордовии молодого леса из десяти тысяч сосен. Деревья посадили в рамках всероссийской акции «Сохраним лес».

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