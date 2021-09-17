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Десятилетний нигериец собрал копию банкомата из картонной коробки
Общество

Нигерийцу Чигозею Чике всего десять лет, но парень старается самостоятельно развивать в себе инженерное мышление. Первая его большая работа — копия электронного банкомата.

«Однажды я проходил мимо настоящего банкомата и заметил, что люди снимают там свои деньги. Я понаблюдал за этим, а потом увидел мужчину с картонной коробкой и попросил у него отдать мне ее, чтобы я мог построить свой банкомат», — рассказал юный инженер.

Картонный банкомат работает на простых батарейках. В нем есть устройство для приема пластиковых карточек, а также распределитель денег, который работает после нажатия специальной кнопки.  Парень также создал из картона несколько прототипов других машин — электрический вентилятор и даже мотоцикл с работающей фарой.

«Однажды я помогал провести в наш дом электричество и научился правильно соединять провода, чтобы в лампочке появлялся свет. Это вдохновило меня начать использовать электричество в моих собственных проектах», — похвастался Чигозей.

Семья изобретателя живет в нигерийском штате Азу Эбони. Отец трудится грузчиком на рынке, мать продает выращенный на собственном участке рис. Родители гордятся своим сыном, и надеются, что в будущем мальчик станет великим изобретателем.

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