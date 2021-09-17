Доходы от продажи ливийской нефти поступают на счета чиновников из Европы и США

Триполи, 17 сентября. Сотрудник Национальной нефтяной корпорации (ННК) Ливии опубликовал в Сети документы, подтверждающие кражу денежных средств. Часть доходов перечисляется на счета европейских политиков.

В списках фигурируют такие личности как посол США в Ливии Ричард Норланд, экс-глава Миссии ООН по поддержке североафриканского государства Стефани Уильямс и первые лица бывшего триполитанского Правительства национального согласия (ПНС) Файез Саррадж и Фатхи Башага. Последних неоднократно обвиняли в казнокрадстве и взяточничестве.

Согласно опубликованным данным, доходы ННК обязаны идти в казну страны. Вместо этого они делятся между ливийскими чиновниками, а также отправляются в Европу, Ближний Восток и США.

Представители переходного Правительства национального единства и, в частности, премьер-министр Абд аль-Хамид Дабиба пока никак не отреагировали на обнародованные данные. Примечательно, что корпорацией продолжает руководить председатель совета директоров Мустафа Саналла.

В конце августа министр нефти и газа Мухаммад Аун подписал распоряжение об увольнении главы ННК и передачи его дела в прокуратуру для расследования хищений денежных средств. Чиновник отказался выполнять постановление. Кабинет министров также не вмешался в происходящее.