Немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на кресло преемника Меркель

Санкт-Петербург, 17 сентября. Новое правительство Германии обещает быть коалиционным, что может серьезно осложнить отношения Берлина и Москвы, заявил авторитетный немецкий политолог Александр Рар.

Рар озвучил фаворитов в гонке за места в немецком однопалатном парламенте в эфире Медиагруппы «Патриот». По его мнению, назвать однозначного претендента на кресло преемника уходящего на покой канцлера Ангелы Меркель сложно. Рару удалось выделить две наиболее вероятные кандидатуры: христианский демократ Армин Лашет из партии Меркель и социал-демократ Олаф Шольц, стремительно набирающий среди немцев популярность.

«Если верить прогнозам и опросам общественного мнения, которые сейчас публикуются в немецких СМИ, я думаю, что будущим канцлером могут стать только два человека, два политика: или Армин Лашет — это от христианских демократов, или от социал-демократов — это Олаф Шольц. Но, я боюсь сказать, кто из них победит, потому что у них абсолютно поровну сейчас распределяется поддержка электората», — признался бывший советник правительства ФРГ.

Однако вне зависимости от того, кто именно возглавит кабмин, можно с уверенностью констатировать высокий уровень напряженности в новом составе бундестага и будущем правительстве. Наверняка туда попадут три партии, считает Рар: христианские демократы, социал-демократы и «Зеленые», известные своей агрессивной антироссийской риторикой. Последние могут войти в коалицию с одной из двух лидирующих партий, что серьезно осложнит отношения ФРГ и Москвы.

«Нужно все-таки иметь в виду , что правительство будет коалиционное в Германии, будет состоять даже не из двух, а из трех партий , и по всей видимости, "Зеленые" как младший партнер попадут в будущее правительство или вместе с социал-демократами, или с христианскими демократами, что будет означать определенные проблемы, сложности для отношений Германии с Россией», — объяснил эксперт.

Также в ходе конференции в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» Рар призвал не обращать внимание на недавний доклад Европарламента о пересмотре отношений между ЕС и Россией. Авторитетный немецкий политолог объяснил, почему этот документ не имеет реальной силы, и как на самом деле определяется внешняя политика Брюсселя.