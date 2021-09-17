Мощный взрыв прогремел в центре города Эль-Баб на севере Сирии

Алеппо, 17 сентября. Злоумышленники подорвали грузовик со взрывчаткой в городе Эль-Баб на востоке сирийской провинции Алеппо, расположенной на севере страны.

На данный момент есть данные, что в результате теракта пострадали по меньшей мере восемь человек. Информации о погибших пока не поступало

Заминированное транспортное средство было припарковано на одной из центральных улиц, рядом с автозаправочной станцией. В результате взрыва ближайшим строениям был нанесен значительный ущерб.

عاجل | ارتفاع عدد إصابات إنفجار مدينة الباب بريف حلب إلى 8 أشخاص مع وقوع أضرار مادية كبيرة . pic.twitter.com/9SHOFVyKGG — باسل الحموي (@TmNcMDmxFGerFf5) September 17, 2021

Населенный пункт Эль-Баб находится под контролем вооруженных группировок боевиков, входящих в состав «Сирийская национальной армии» (СНА), тесно связанной с Турцией. Данное военизированное объединение конкурирует в регионе с силами курдов из состава «Сирийских демократических сил» (СДС), получающих поддержку от США. Вполне вероятно, что возможными организаторами взрыва могли быть члены проамериканских СДС, либо сторонники радикальных исламистских террористических групп.

A car bomb exploded in the city of Al-Bab, east of #Aleppo , an hour ago, wounding 9 civilians so far.#Syria

pic.twitter.com/Q2xGA3onq1 — Shilan Chikh Mousa (@SChikhmousa) September 17, 2021

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент. На месте происшествия ведется работа по расчистке завалов и поиску пострадавших.

عدسة ترند|| انفجار عبوة ناسفة بشاحنة في مدينة #الباب شرق حلب



تصوير: ابراهيم الكماري



وكالة ترند سوريا Syria Trend Agency pic.twitter.com/jQuYmfnDii — وكالة ترند سوريا-Trend syria (@syriatrend1) September 17, 2021

Эль-Баб был захвачен армией Турции и лояльными ей боевиками из состава «Сирийской национальной армии» в рамках операции «Щит Евфрата». С тех пор населенный пункт остается под контролем вооруженных бандформирований, проводящих в районе свою политику. Так, например, в местных школах ввели принудительное изучение турецкого языка.

Ранее в этом году город уже становился целью террористической атаки. В конце мая неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль шариатского судьи, являющегося сторонником СНА.