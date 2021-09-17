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Мощный взрыв прогремел в центре города Эль-Баб на севере Сирии
Весь мир
Мощный взрыв прогремел в центре города Эль-Баб на севере Сирии
Prt Scr twitter.com  /  @SyriaCivilDefe

Алеппо, 17 сентября. Злоумышленники подорвали грузовик со взрывчаткой в городе Эль-Баб на востоке сирийской провинции Алеппо, расположенной на севере страны.

На данный момент есть данные, что в результате теракта пострадали по меньшей мере восемь человек. Информации о погибших пока не поступало

Заминированное транспортное средство было припарковано на одной из центральных улиц, рядом с автозаправочной станцией. В результате взрыва ближайшим строениям был нанесен значительный ущерб.

Населенный пункт Эль-Баб находится под контролем вооруженных группировок боевиков, входящих в состав «Сирийская национальной армии» (СНА), тесно связанной с Турцией. Данное военизированное объединение конкурирует в регионе с силами курдов из состава «Сирийских демократических сил» (СДС), получающих поддержку от США. Вполне вероятно, что возможными организаторами взрыва могли быть члены проамериканских СДС, либо сторонники радикальных исламистских террористических групп.

На данный момент ни одна группировка не взяла на себя ответственность за этот инцидент. На месте происшествия ведется работа по расчистке завалов и поиску пострадавших.

Эль-Баб был захвачен армией Турции и лояльными ей боевиками из состава «Сирийской национальной армии» в рамках операции «Щит Евфрата». С тех пор населенный пункт остается под контролем вооруженных бандформирований, проводящих в районе свою политику. Так, например, в местных школах ввели принудительное изучение турецкого языка.

Ранее в этом году город уже становился целью террористической атаки. В конце мая неизвестные установили взрывное устройство на автомобиль шариатского судьи, являющегося сторонником СНА.

В центре сирийского города Эль-Баб прогремел мощный взрыв
Prt Scr twitter.com  / @SyriaCivilDefe

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сирия взрыв эль-баб
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