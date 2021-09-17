Неравнодушные жители Благовещенска не дали ондатре угодить под колеса автомобиля

Благовещенск, 17 сентября. Жители Благовещенска помогли ондатре перейти дорогу в центре города. Животное рисковало попасть под колеса проезжающих автомобилей.

Зверька заметили в районе Амурской-Пионерской, он пытался пересечь проезжую часть. Ондатра сделала несколько попыток, выбегая прямо под колесами машин. Прохожие жестами предупредили водителей о необычном пешеходе, а потом проводили грызуна на обочину.

Prt Scr ok.ru / Видео группы Вести – Амурская область

Неизвестно, как ондатра оказалась в центре густонаселенного района, эти животные обитают вблизи водоемов и ведут полуводный образ жизни.

«Саму путешественницу это явно не смущало: она не обращала на людей рядом абсолютно никакого внимания, дала себя заснять и отправилась дальше», — пишет издание «Вести Амурская область».

В Саратове сотрудники МЧС вытащили из колодца собаку. Спасателей вызвали неравнодушные прохожие, которые услышали поскуливание пса. Животное не пострадало.