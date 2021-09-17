В Великобритании есть политики, финансово заинтересованные в ухудшении отношений между Лондоном и Пекином. Об этом ФАН рассказал политолог Дмитрий Дробницкий, комментируя известие о постыдных обстоятельствах, которые имели место в отношениях между английскими чиновниками и китайским дипломатом.

Ранее британский парламент пригласил посла Китая Чжэн Цзэгуана выступить с речью, а затем запретил китайскому дипломату посещать здание законодательного органа. Пресс-секретарь диппредставительства КНР в Великобритании назвал эти действия «подлыми и вызывающими презрение».

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Политолог-американист Дмитрий Дробницкий усомнился, что скандал, который произошел в Лондоне по вине представителей парламента Великобритании, является продуманной провокацией в отношении Китая, однако, по его мнению, контакт между Пекином и Лондоном станет еще хуже.

«Запад конкурирует с Китаем. Для построения собственных логистических цепочек и передела рынка некоторые ангажированные британские чиновники портят отношения с КНР. При этом во всех странах мира имеются прокитайски настроенные политики. С ними активно взаимодействует Пекин. Несомненно, в британском парламенте есть люди, выступающие за улучшение отношений между Лондоном и Пекином. События последнего времени, среди которых отказ Великобритании от использования оборудования крупнейшей телекоммуникационной компании Хуавей и создание военного альянса AUKUS под боком у Китая, сделали отношения между Пекином и Лондоном достаточно напряженными. Дипломатический эксцесс сделает их еще хуже», — заявил политолог.

Эксперт предположил, что приглашение китайских дипломатов в Палату общин и последующее уведомление о запрете на посещение со стороны англичан не «многоходовка», а обыкновенное бюрократическое разгильдяйство. Собеседник ФАН подчеркнул, что в любом случае произошедший казус воспринят МИД КНР как оскорбление, событие нанесло удар по прокитайским политическим партиям Великобритании и ставит под вопрос связи между Пекином и Лондоном в целом.

Ранее ФАН рассказал, как команда Пашиняна продолжает политику, которая привела Армению к потере территорий.