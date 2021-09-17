Как распознать плохую студию маникюра: советы бизнес-эксперта

Не всегда приятная реклама и яркая вывеска — залог хорошей студии маникюра, чьи услуги отличаются качеством, а мастера — профессионализмом. Как не ошибиться с выбором сервиса и вовремя заметить «тревожные звоночки»? И куда лучше не обращаться, чтобы не испортить настроение и здоровье? На эти вопросы ФАН ответила Элона Михайлова, директор по развитию федеральной сети Chernika nails.

Как утверждает эксперт, первым делом стоит обратить внимание на то, насколько чисто в помещении и есть ли там стойка администрации или ресепшен. Если нет, то вы, скорее всего, не поймете, к кому обратиться, от этого вам может быть некомфортно.

«Пожалуй, самое главное условие — чистота. Разумеется, сама студия должна быть чистой, как и рабочее место каждого мастера. Если помещение грязное, обшарпанное, то вам вряд ли захочется быть клиентом этого салона, — рассказывает Элона Михайлова. — Вас должен встретить администратор и обязательно провести экскурсию по всей студии, показав журнал дезинфекции и стерилизации, а также наличие прейскуранта».

предоставлены Студией маникюра Chernika nails /

У каждого мастера, трудящегося в студии, должна быть чистая форма и убранные волосы, которые не мешают делать процедуры. Также сотрудник обязан предоставить санитарную книжку, если вы попросите.

«Перед началом процедуры специалист обязан вскрыть при вас крафт-пакет, в котором инструменты подвергались обработке. Все расходники должны быть одноразовые: пилочки, бафики, салфетки. Также советую обращать внимание на наличие сухожара или автоклава и работу по нормам СанПиН», — советует собеседница ФАН.

предоставлены Студией маникюра Chernika nails /

Любой мастер вправе отказаться делать маникюр или педикюр клиенту, если у того есть подозрение на грибковое заболевание ногтей или любые заболевания кожи. Специалист не должен забывать и о собственной безопасности, поэтому отказ вполне логичен. В плохом же салоне покрыть лаком нездоровые на вид ногти могут и согласиться.

«И еще один нюанс: плохой салон никогда не дает гарантию на покрытие и может навязывать дополнительные услуги, при этом не называя сразу их стоимость. Как правило, недобросовестные студии не дают никаких кассовых чеков и не проводят безналичный расчет. А вы, конечно, должны понимать при оплате, из чего состоит общая цена оказанной вам услуги», — заключает Элона Михайлова.

Следуя таким рекомендациям, вы не только получите качественную услугу, за которую не жалко заплатить, но и сохраните свои внешний вид и здоровье.

Ранее ФАН рассказал, как сделать модный мраморный маникюр. Он быстро завоевал сердца клиенток салонов ногтевого сервиса, поскольку выглядит одновременно натурально и эффектно.