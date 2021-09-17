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Пиар-директор объяснил, почему отменены концерты Бузовой в Вологде и Череповце
Шоу-бизнес
Пиар-директор объяснил, почему отменены концерты Бузовой в Вологде и Череповце
instagram.com  /  @buzova86

Москва, 17 сентября. Пиар-директор Антон Богославский назвал «бредом» информацию, что концерты певицы Ольги Бузовой в Вологде и Череповце пришлось отменить по причине невостребованности.

Выступления исполнительницы хита «Мало половин» должны были состояться в Вологде и Череповце 29 и 30 сентября. Однако недавно на официальных сайтах концертных площадок появились сообщения об отмене шоу. Сама Ольга Бузова, которая транслирует каждый шаг в Instagram-аккаунте, не посчитала должным оповестить своих фанатов. Тогда многие заговорили о том, что концерты звезды «Дома-2» пришлось отменить из-за ее невостребованности.

Артистка не стала никак комментировать эти слухи, зато с заявлением выступил ее пиар-директор Антон Богославский. Он назвал информацию об отсутствии спроса на концерты Бузовой «бредом» и заявил, что выступления не состоятся из-за «ковидных мер». По его словам, местные власти каждого города выставляет свои условия для проведения концертов на фоне пандемии, но, к сожалению, при таких ограничениях делать шоу нерентабельно.

«Где-то можно заполнить только 50 процентов зала. Из-за этого организаторам просто невыгодно приглашать артистов. Они просят менеджеров переносить концерты в ожидании лучших времен. Мы идем навстречу людям, так как понимаем, в какую сложную ситуацию попала вся индустрия», — цитирует слова Богославского «Пятый канал».

Он заявил, что каждое шоу Ольги Бузовой собирает полные залы, что подтверждают многочисленные ролики с концертов. Как сообщает «Вечерняя Москва», выступление звезды в Вологде перенесен на 11 марта, а вот новую дату концерта в Череповце пока не огласили.

Однако переносятся не только концерты певицы, недавно МХАТ имени Горького отменил спектакли с участием Бузовой. Сама звезда «Дома-2» заявила, что она и руководство театра не могут «состыковать графики».

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бузова дом-2 концерт певица
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