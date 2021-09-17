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Khaama Press: талибы упразднили ведомство по делам женщин
Политика
Khaama Press: талибы упразднили ведомство по делам женщин
wikipedia.org  /  seair21 / Lukas Augustin / CC BY 3.0

Кабул, 17 сентября. Министерство по делам женщин в Афганистане заменили ведомством исламской ориентации. На здании учреждения уже поменяли вывеску.

Об упразднении ведомства по делам женщин членами «Талибана»1 (запрещенная в РФ террористическая организация) сообщили журналисты агентства Khaama Press.

Ранее талибы обратились к афганским женщинам с предложением участия в работе правительства исламской республики. Радикалы также пообещали им создать рабочие места в руководстве с учетом норм религии. Члены объединения рассказали, что выступают против притеснения женщин. Представители объединения добавили, что афганки смогут быть ведущими программ на местном телевидении.

1 Организация запрещена на территории РФ.

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