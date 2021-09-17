Тройственный союз англосаксов толкает Францию в объятия России и Китая

Предательский удар англосаксов в спину Франции толкает ее на сближение с ФРГ и заставляет строить новые отношения с Россией и Китаем. Об этом ФАН рассказала российский политик Елена Панина, комментируя известие о создании нового партнерства AUKUS.

Премьер Великобритании Борис Джонсон, его австралийский коллега Скотт Моррисон и американский президент Джо Байден накануне в официальном совместном заявлении сообщили про образование альянса в сфере обороны и безопасности.

Директор Института международных политических и экономических стратегий РУССТРАТ Елена Панина прогнозирует развал НАТО и образование новых альянсов.

«Франция отказалась праздновать вместе с США юбилей Чесапикского сражения 1781 года, в котором она помогла американцам в войне за независимость против Великобритании. Торжества должны были пройти на борту французского фрегата в Балтиморе и в посольстве Пятой республики в Вашингтоне — но теперь они отменены. Это лишь первая деятельная реакция Парижа, помимо словесного потока возмущения из-за двойного предательства со стороны союзников по НАТО», — пояснила эксперт.

По словам профессора, первым ударом в спину Франции стал разрыв Канберрой по настоянию Вашингтона «сделки века», в результате которой французская оборонная компания «Naval Group» должна была за 66 миллиардов долларов построить для Австралии современный подводный флот.

«Более болезненным для Франции стало известие о создании тройственного союза США, Великобритании и Австралии (AUKUS). Англосаксы фактически отказали Парижу в праве иметь национальные интересы в Индо-Тихоокеанском регионе: “Французская Полинезия? Новая Каледония? Реюньон и Майотта? Нет, не слышали!” Вашингтон, Лондон и Канберра лишили Париж возможности защищать собственные проекты в связке со вчерашними союзниками», — уточнила Панина.

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Собеседница ФАН отметила, что грандиозный геополитический скандал будет иметь самые серьезные долгосрочные последствия, одним из которых станет новое позиционирование Франции в мире.

«Дело не только в справедливом возмущении Парижа. Дело в том, что французам только что было указано на дверь: они — лишние, они не нужны. Ни Вашингтону, ни тем более Лондону, который после Брексита перестал притворяться, что заинтересован хоть в каком-то европейском единстве. Поэтому первое очевидное движение Парижа будет обращено в сторону Берлина», — спрогнозировала дальнейшие события аналитик.

Директор Института международных политических стратегий считает, что усиление франко-немецкой связки с явным первенством Германии на долгие годы сформирует новый расклад сил в Европе, к которому придется приспосабливаться американским сателлитам в Восточной Европе.

«Одним из следствий происходящих событий может стать раскол и фактическое прекращение деятельности НАТО в ее нынешнем формате, ставшим явной обузой для Вашингтона, а также создание на месте Североатлантического альянса в Старом Свете давно уже обсуждаемой армии Евросоюза, первую скрипку в которой будет играть Бундесвер. При этом более значительным на международной арене должен стать следующий предполагаемый шаг Франции — в сторону качественно новых отношений с Россией и Китаем», — сообщила политолог.

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По мнению Елены Паниной, абсолютно логичным ответом антикитайскому «тройственному союзу AUKUS», «удачно» подгаданному под саммит ШОС в Душанбе, со стороны Китая станет налаживание более тесного взаимодействие с Россией.

«Пекин должен резко активизироваться для создания собственного континентального альянса на геополитической оси Пекин — Москва — Берлин. Вследствие этого Парижу, чтобы не оказаться между молотом и наковальней, придется выбирать, к кому присоединиться. В этих условиях, после предательского удара Запада и в силу нового геополитического притяжения, разворот французов на восток выглядит лишь вопросом времени», — сообщила профессор.

Панина обратила внимание, что Чесапикское сражение 1781 года между французским и британским флотами завершилось стратегической победой Парижа. Король Великобритании Георг III оценил его итоги исторической фразой: «Я близок к мысли, что империя погибла». Подводя итог изложенному, политаналитик задала риторический вопрос:

«Как знать, не приведет ли решение о создании AUKUS к новой геополитической катастрофе англосаксов?»

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