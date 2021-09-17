Милонов назвал легионеров российских клубов гастарбайтерами

Москва, 17 сентября. Депутат Государственной думы Виталий Милонов раскритиковал игру иностранных футболистов, выступающих за российские клубы.

Виталий Милонов считает, что иностранные игроки виноваты в неудачном выступлении российских клубов в Лиге чемпионов и Лиге Европы. Об этом депутат Госдумы рассказал в интервью «Спорт-Экспресс».

«Результаты провальные, потому что у нас играют гастарбайтеры в командах. К нам в чемпионат едут второсортные иностранные футболисты, которые просто хотят заработать денег. Они мешают развиваться российским футболистам», — заявил Милонов.

Депутат Госдумы выступил за ужесточение лимита на легионеров в российском футболе. Он убежден, что в будущем РПЛ необходимо отказаться от иностранных игроков.

Ранее петербургский «Зенит» уступил лондонскому «Челси» в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов. Поединок на стадионе «Стэмфорд Бридж» завершился победой хозяев с минимальным счетом.