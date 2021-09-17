Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 18:38
18:32
Весь мир
Доходы от продажи ливийской нефти поступают на счета чиновников из Европы и США
18:31
Общество
Аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области
18:30
Общество
Астроном-любитель из Бразилии запечатлел столкновение астероида с Юпитером
18:28
Происшествия
В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
18:25
Политика
Немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на кресло преемника Меркель
18:24
Общество
Неравнодушные жители Благовещенска не дали ондатре угодить под колеса автомобиля
18:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор объяснил, почему отменены концерты Бузовой в Вологде и Череповце
18:20
Общество
Скончалась вынесшая приговор Навальному судья Репникова
18:19
Политика
Khaama Press: талибы упразднили ведомство по делам женщин
18:19
Спорт
Милонов назвал легионеров российских клубов гастарбайтерами
Все новости

Европарламент требует расследовать ситуацию с ценами на газ

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 18:32
Экономика
Европарламент требует расследовать ситуацию с ценами на газ
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Брюссель, 17 сентября. Депутаты Европарламента обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с призывом расследовать действия компании «Газпром», которые якобы привели к подорожанию газа в ЕС.

Об этом сообщил источник в Европейском парламенте. ЕК подтвердила информацию, отметив, что считает рекордный рост стоимости газа в Европе результатом объективных факторов, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме», — заявила представитель ЕК Арианна Подеста.

На этой неделе стоимость сырья на европейском газовом рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсные цены на голубое топливо во многом зависят от спекулятивной составляющей. На это обратил внимание заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.

Вернуться назад

Все новости / Экономика / Европарламент требует расследовать ситуацию с ценами на газ
Газпром европарламент стоимость газа
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru