Европарламент требует расследовать ситуацию с ценами на газ

Брюссель, 17 сентября. Депутаты Европарламента обратились в Европейскую комиссию (ЕК) с призывом расследовать действия компании «Газпром», которые якобы привели к подорожанию газа в ЕС.

Об этом сообщил источник в Европейском парламенте. ЕК подтвердила информацию, отметив, что считает рекордный рост стоимости газа в Европе результатом объективных факторов, передает ТАСС.

«Я могу подтвердить, что Еврокомиссия получила это письмо и ответит на него в установленном порядке. На данном этапе это все, что мы можем сказать по этой теме», — заявила представитель ЕК Арианна Подеста.

На этой неделе стоимость сырья на европейском газовом рынке впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Фьючерсные цены на голубое топливо во многом зависят от спекулятивной составляющей. На это обратил внимание заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов.