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Российский депутат Панина указала на эрозию демократических принципов США
Политика
Российский депутат Панина указала на эрозию демократических принципов США
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 17 сентября. Американская цивилизация движется к закату, заявила член комитета Госдумы России по международным делам Елена Панина.

Депутат прокомментировала высказывание бывшего американского президента Дональда Трампа, который заявил, что США распадутся к 2024 году. Парламентарий назвала прогноз политика эмоциональным, однако добавила, что сейчас можно наблюдать закат американской цивилизации. По словам Паниной, в США происходит эрозия базовых демократических принципов.

«Агрессивная направленность внешней политики бумерангом вернулась во внутреннюю жизнь страны, привела к распространению языка ненависти, разрушающему единство страны и ведущему к разложению общества», — отметила депутат.

Панина уверена, что Соединенные Штаты переживают сейчас социальный, управленческий и мировоззренческий кризис, пишет РИА Новости.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США застряли во временах холодной войны с СССР. По ее словам, период биполярного противостояния Москвы и Вашингтона давно закончился.

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