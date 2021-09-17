Политолог Александр Рар рассказал об отношении Германии к «Северному потоку — 2»

Санкт-Петербург, 17 сентября. Разумные политики и предприниматели ФРГ понимают, что нельзя идти на рожон или ссориться с производителями ресурсов, которые нужны Европе, заявил немецкий политолог Александр Рар.

Эксперты обсудили реализацию энергетического проекта «Северный поток — 2» в рамках пресс-конференции Медиагруппы «Патриот». Политолог, историк, бывший советник Правительства Германии Александр Рар высказался по поводу сертификации газопровода и рассказал, как в ФРГ относятся к «СП — 2».

По его словам, разумное население Германии, включая некоторых политиков и бизнесменов, осознает, что нельзя идти на рожон или ссориться с производителями тех ресурсов, которые так нужны Европе.

«Люди выступают за газовый альянс России, за нормальное коммерческое сотрудничество, но есть очень крикливое меньшинство в отдельных властных структурах Европы. В Германии — это партия «зеленых», которые, действительно, выступают, если слушать их риторику, против любого сотрудничества с Россией в области энергетики», — отметил политолог.

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Александр Рар подчеркнул, что противники «Северного потока — 2» не смогут повлиять на запуск газопровода, несмотря на все их старания затормозить реализацию проекта.

«Это действительно так, но эти силы не влияют на большую общую картинку и на процессы, которые на самом деле решающие. Поэтому «СП-2» будет достроен и получит свою сертификацию. Конечно, силы, которые выступают против этого, будут этот процесс тормозить, но его не остановят», — заключил эксперт.

Как стало известно ранее, процедура одобрения Еврокомиссией сертификации российского газопровода «Северный поток — 2» может занять до двух месяцев. Соответствующее заявление сделала представитель ЕК Вивиан Лунела.