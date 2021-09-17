Роман Курцын признан самым модным актером года на Fashion People Awards

Москва, 17 сентября. Звезда фильмов «Крым» и «Гуляй, Вася!» Роман Курцын получил приз на премии Fashion People Awards. Его признали самым модным актером года.

Церемония награждения прошла в столичном концертном зале Crocus City Hall 15 сентября. Премию Fashion People Awards, на которой отмечают самых стильных и успешных представителей шоу-бизнеса, провели уже в 12-й раз.

Курцын похвастался полученной наградой на своей странице в Instagram. Артист опубликовал снимок, на котором он позирует в черном наряде, состоящем из брюк, футболки, жилетки и развязанной бабочки. Образ актера на фото дополняют круглые очки и черные лакированные ботинки.

«Я стал самым модным актером», — написал Курцын.

Поклонники артиста поздравили его с победой в номинации. По мнению фанатов, актер получил премию Fashion People Awards вполне заслуженно.

Роман Курцын ранее признавался, что в жизни предпочитает спокойный отдых и не гонится за экстримом. По словам актера, адреналина ему хватает на съемках.