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Роман Курцын признан самым модным актером года на Fashion People Awards
Шоу-бизнес
Роман Курцын признан самым модным актером года на Fashion People Awards
Global Look Press  /  Pravda Komsomolskaya

Москва, 17 сентября. Звезда фильмов «Крым» и «Гуляй, Вася!» Роман Курцын получил приз на премии Fashion People Awards. Его признали самым модным актером года.

Церемония награждения прошла в столичном концертном зале Crocus City Hall 15 сентября. Премию Fashion People Awards, на которой отмечают самых стильных и успешных представителей шоу-бизнеса, провели уже в 12-й раз.

Курцын похвастался полученной наградой на своей странице в Instagram. Артист опубликовал снимок, на котором он позирует в черном наряде, состоящем из брюк, футболки, жилетки и развязанной бабочки. Образ актера на фото дополняют круглые очки и черные лакированные ботинки.

«Я стал самым модным актером», — написал Курцын.

Поклонники артиста поздравили его с победой в номинации. По мнению фанатов, актер получил премию Fashion People Awards вполне заслуженно.

Роман Курцын ранее признавался, что в жизни предпочитает спокойный отдых и не гонится за экстримом. По словам актера, адреналина ему хватает на съемках.

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Все новости / Шоу-бизнес / Роман Курцын признан самым модным актером года на Fashion People Awards
актер курцын fashion people awards
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