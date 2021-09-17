Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 18:38
18:32
Весь мир
Доходы от продажи ливийской нефти поступают на счета чиновников из Европы и США
18:31
Общество
Аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области
18:30
Общество
Астроном-любитель из Бразилии запечатлел столкновение астероида с Юпитером
18:28
Происшествия
В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
18:25
Политика
Немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на кресло преемника Меркель
18:24
Общество
Неравнодушные жители Благовещенска не дали ондатре угодить под колеса автомобиля
18:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор объяснил, почему отменены концерты Бузовой в Вологде и Череповце
18:20
Общество
Скончалась вынесшая приговор Навальному судья Репникова
18:19
Политика
Khaama Press: талибы упразднили ведомство по делам женщин
18:19
Спорт
Милонов назвал легионеров российских клубов гастарбайтерами
Все новости

В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
Происшествия
В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
60.мвд.рф  /  Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Москва, 17 сентября. В Орехово-Зуево полицейскими было уничтожено около 13 гектаров конопли. Во время оперативно-профилактической операции «Мак» в Орехово-Зуевском округе было выявлено два участка с дикорастущей коноплей общей площадью около 130 000 квадратных метров. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По итогам проведенной экспертизы было установлено, что изъятые образцы растений являются марихуаной. Путем скашивания и сжигания сотрудники правоохранительных органов уничтожили очаги произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 700 кустов.

Ранее ФАН рассказывал о жительнице Гусь-Хрустального, задержанной за хранение наркотиков. Она прятала запрещенные вещества в хозяйственной постройке.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
операция конопля марихуана уничтожение участок
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru