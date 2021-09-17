В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли

Москва, 17 сентября. В Орехово-Зуево полицейскими было уничтожено около 13 гектаров конопли. Во время оперативно-профилактической операции «Мак» в Орехово-Зуевском округе было выявлено два участка с дикорастущей коноплей общей площадью около 130 000 квадратных метров. Об этом изданию «Вести Подмосковья» сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.

По итогам проведенной экспертизы было установлено, что изъятые образцы растений являются марихуаной. Путем скашивания и сжигания сотрудники правоохранительных органов уничтожили очаги произрастания каннабиса. Общее количество уничтоженных растений составило более 700 кустов.

Ранее ФАН рассказывал о жительнице Гусь-Хрустального, задержанной за хранение наркотиков. Она прятала запрещенные вещества в хозяйственной постройке.