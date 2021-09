СМИ: Facebook используют наркокартели и торговцы людьми

Вашингтон, 17 сентября. Администрация социальной сети Facebook в курсе использования соцсети в преступных целях, но оставляет эти случаи без внимания. Об этом со ссылкой на внутренние документы компании пишет газета The Wall Street Journal.

Internal documents describe Facebook employees’ embarrassment and frustration after decisions it made allowed users to post videos of murders, incitements to violence and advertisements for human trafficking https://t.co/dyvj5iwzA8