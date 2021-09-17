СМИ: Facebook используют наркокартели и торговцы людьми

Вашингтон, 17 сентября. Администрация социальной сети Facebook в курсе использования соцсети в преступных целях, но оставляет эти случаи без внимания. Об этом со ссылкой на внутренние документы компании пишет газета The Wall Street Journal.

Internal documents describe Facebook employees’ embarrassment and frustration after decisions it made allowed users to post videos of murders, incitements to violence and advertisements for human trafficking https://t.co/dyvj5iwzA8 — The Wall Street Journal (@WSJ) September 16, 2021

По данным издания, один из самых крупных случаев — это использование соцсети членами преступной группировки Мексики «Картель нового поколения Халиско». С помощью Facebook они вербовали и обучали новых сторонников. Эти действия были явным нарушением правил соцсети, однако компания не мешала картелю выкладывать фото и размещать посты.

В Эфиопии аккаунты, связанные с правительством и государственными СМИ, публиковали сообщения против этнической группы тиграйцев, называя их «гиенами», «раковой опухолью» и призывая к геноциду.

В марте 2018 года сотрудники обнаружили в Instagram профили, посвященные торговле домашней прислугой в Саудовской Аравии. Во внутренней служебной записке говорилось, что их не удаляли, потому что компания «не признавала нарушения».

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Также известно о случаях на Ближнем Востоке, когда торговцы людьми заманивали потенциальных жертв с помощью социальной сети. Встречаются сообщения о распространении порнографии и торговле органами.

В большинстве своем такие случаи регистрируют в «развивающихся странах», где у соцсети нет представителей, которые владели бы местными языками и диалектами. По словам бывшего вице-президента компании Брайан Боланда, согласно внутренней политике Facebook сосредоточивает свои усилия по обеспечению безопасности в первую очередь в странах с высоким уровнем жизни.