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СМИ: Facebook используют наркокартели и торговцы людьми
Весь мир
СМИ: Facebook используют наркокартели и торговцы людьми
obamawhitehouse.archives.gov  /  Official White House Photo by Lawrence Jackson

Вашингтон, 17 сентября. Администрация социальной сети Facebook в курсе использования соцсети в преступных целях, но оставляет эти случаи без внимания. Об этом со ссылкой на внутренние документы компании пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, один из самых крупных случаев — это использование соцсети членами преступной группировки Мексики «Картель нового поколения Халиско». С помощью Facebook они вербовали и обучали новых сторонников. Эти действия были явным нарушением правил соцсети, однако компания не мешала картелю выкладывать фото и размещать посты.

В Эфиопии аккаунты, связанные с правительством и государственными СМИ, публиковали сообщения против этнической группы тиграйцев, называя их «гиенами», «раковой опухолью» и призывая к геноциду.

В марте 2018 года сотрудники обнаружили в Instagram профили, посвященные торговле домашней прислугой в Саудовской Аравии. Во внутренней служебной записке говорилось, что их не удаляли, потому что компания «не признавала нарушения».

СМИ: Facebook используют наркокартели и торговцы людьми
pixabay.com  / 

Также известно о случаях на Ближнем Востоке, когда торговцы людьми заманивали потенциальных жертв с помощью социальной сети. Встречаются сообщения о распространении порнографии и торговле органами.

В большинстве своем такие случаи регистрируют в «развивающихся странах», где у соцсети нет представителей, которые владели бы местными языками и диалектами. По словам бывшего вице-президента компании Брайан Боланда, согласно внутренней политике Facebook сосредоточивает свои усилия по обеспечению безопасности в первую очередь в странах с высоким уровнем жизни.

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сша facebook преступность
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