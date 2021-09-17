Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
17 сентября 18:37
18:32
Весь мир
Доходы от продажи ливийской нефти поступают на счета чиновников из Европы и США
18:31
Общество
Аварийное жилье женщины с двумя детьми проверит СК по Ростовской области
18:30
Общество
Астроном-любитель из Бразилии запечатлел столкновение астероида с Юпитером
18:28
Происшествия
В Подмосковье полицейские уничтожили почти 13 гектаров конопли
18:25
Политика
Немецкий политолог Александр Рар назвал главных претендентов на кресло преемника Меркель
18:24
Общество
Неравнодушные жители Благовещенска не дали ондатре угодить под колеса автомобиля
18:20
Шоу-бизнес
Пиар-директор объяснил, почему отменены концерты Бузовой в Вологде и Череповце
18:20
Общество
Скончалась вынесшая приговор Навальному судья Репникова
18:19
Политика
Khaama Press: талибы упразднили ведомство по делам женщин
18:19
Спорт
Милонов назвал легионеров российских клубов гастарбайтерами
Все новости

Президент Египта обсудил с главой ПНЕ ситуацию в Ливии
Весь мир
Президент Египта обсудил с главой ПНЕ ситуацию в Ливии
Федеральное агентство новостей  /  twitter.com / @Dabaibahamid /wikipedia.org / Hildenbrand / MSC / CC BY 3.0 de

Каир, 17 сентября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с премьер-министром ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой развитие ситуации в регионе и вопросы двусторонних отношений.

Это произошло в ходе визита председателя ПНЕ в Каир 16 сентября. Согласно сообщению пресс-секретаря руководства принимающей страны Бассама Ради, во время встречи Ас-Сиси подтвердил приоритетную важность восстановления стабильности в Ливии и предоставления ей возможности вернуть свои позиции на международной арене.

Президент подчеркнул свое уважение суверенитета и сохранения территориальной целостности соседнего государства, а также отказ от всех форм иностранного вмешательства в его внутренние дела. Глава Египта отметил необходимость укрепления и сплоченности политических институтов и объединения Ливийской национальной армии (ЛНА) для защиты интересов братского народа.

Кроме того, Ас-Сиси высоко оценил усилия правительства Дабибы по улучшению условий жизни граждан своей страны, выразив уверенность в способности североафриканского государства преодолеть стоящие перед ним проблемы и заложить основы дальнейшей безопасности и стабильности.

Согласно сообщению пресс-секретаря, глава Египта похвалил недавнее издание Палатой представителей закона об электоральном процессе, назвав его важным шагом в выполнении требований дорожной карты, ведущим к проведению в срок всеобщих парламентских и президентских выборов. Ас-Сиси обозначил также готовность предоставить всевозможную помощь в рамках обеспечения благоприятного климата для организации всех мероприятий голосования.

Визит Дабибы приурочен к 11-му заседанию Высшего египетско-ливийского комитета, в ходе которого два государства подписали ряд меморандумов о взаимопонимании в области промышленности, сельского хозяйства, торговли и нефти. В свою очередь глава ПНЕ выразил признательность своей страны за роль Каира в стабилизации ситуации, а также за поддержку национальных институтов и передачу опыта в сфере восстановления и развития. Дабиба отметил, что надеется на дальнейшее развитие и оптимизацию отношений, подчеркнув важность египетских инвестиций для реализации различных проектов на территории его государства.

Двумя днями ранее Абдель Фаттах ас-Сиси принял в столице главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара. В ходе встречи стороны обсудили развитие событий вокруг урегулирования ливийского кризиса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Президент Египта обсудил с главой ПНЕ ситуацию в Ливии
ливия египет
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru