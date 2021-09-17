Президент Египта обсудил с главой ПНЕ ситуацию в Ливии

Каир, 17 сентября. Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси обсудил с премьер-министром ливийского Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамидом Дабибой развитие ситуации в регионе и вопросы двусторонних отношений.

Это произошло в ходе визита председателя ПНЕ в Каир 16 сентября. Согласно сообщению пресс-секретаря руководства принимающей страны Бассама Ради, во время встречи Ас-Сиси подтвердил приоритетную важность восстановления стабильности в Ливии и предоставления ей возможности вернуть свои позиции на международной арене.

Президент подчеркнул свое уважение суверенитета и сохранения территориальной целостности соседнего государства, а также отказ от всех форм иностранного вмешательства в его внутренние дела. Глава Египта отметил необходимость укрепления и сплоченности политических институтов и объединения Ливийской национальной армии (ЛНА) для защиты интересов братского народа.

Кроме того, Ас-Сиси высоко оценил усилия правительства Дабибы по улучшению условий жизни граждан своей страны, выразив уверенность в способности североафриканского государства преодолеть стоящие перед ним проблемы и заложить основы дальнейшей безопасности и стабильности.

Согласно сообщению пресс-секретаря, глава Египта похвалил недавнее издание Палатой представителей закона об электоральном процессе, назвав его важным шагом в выполнении требований дорожной карты, ведущим к проведению в срок всеобщих парламентских и президентских выборов. Ас-Сиси обозначил также готовность предоставить всевозможную помощь в рамках обеспечения благоприятного климата для организации всех мероприятий голосования.

Визит Дабибы приурочен к 11-му заседанию Высшего египетско-ливийского комитета, в ходе которого два государства подписали ряд меморандумов о взаимопонимании в области промышленности, сельского хозяйства, торговли и нефти. В свою очередь глава ПНЕ выразил признательность своей страны за роль Каира в стабилизации ситуации, а также за поддержку национальных институтов и передачу опыта в сфере восстановления и развития. Дабиба отметил, что надеется на дальнейшее развитие и оптимизацию отношений, подчеркнув важность египетских инвестиций для реализации различных проектов на территории его государства.

Двумя днями ранее Абдель Фаттах ас-Сиси принял в столице главнокомандующего ЛНА фельдмаршала Халифу Хафтара. В ходе встречи стороны обсудили развитие событий вокруг урегулирования ливийского кризиса.