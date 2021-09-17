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Без нарушений не бывает: в ГИК Петербурга сравнили выборы-2021 с предыдущими кампаниями

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 18:22
Общество
Без нарушений не бывает: в ГИК Петербурга сравнили выборы-2021 с предыдущими кампаниями
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Очередной брифинг члена Санкт-Петербургской избирательной комиссии с правом решающего голоса Юрия Кузьмина был посвящен явке избирателей на середину пятницы и выявленным нарушениям на выборах-2021. По словам Кузьмина, промежуточная явка пока составляет около 7% как по выборам в Госдуму, так и в Законодательное собрание Петербурга.

«7,20% — выборы в Государственную думу; 6,70% — в Законодательное собрание», — уточнил он.

Особо Кузьмин остановился на теме нарушений, из которых серьезным признано одно, где члены УИК, предположительно, на время вынесли из участка часть бюллетеней, которые не успели заполнить.

«Не совсем приятная ситуация, но она не повлекла за собой нарушения избирательных прав граждан», — отметил член ГИК.

Также Кузьмин вновь разъяснил, что при проветривании помещения для голосования, согласно рекомендациям Роскомнадзора, заставлять членов УИК покидать помещение незаконно. Такие разъяснения будут даны всем.

Без нарушений не бывает: в ГИК Петербурга сравнили выборы-2021 с предыдущими кампаниями
Медиацентр «Выборы-2021»  / 

Отвечая на вопрос корреспондента ФАН, можно ли количество нарушений в 2021 году сравнить с выборными кампаниями предыдущих лет, Кузьмин отметил, что тенденции к их увеличению не прослеживается. По его словам, он хорошо помнит прошлые думские выборы и ему есть с чем сравнивать.

«Да, мы получаем большое количество сообщений о нарушениях, но это в первую очередь связано с развитием информационных технологий, с появлением большого количества Telegram-каналов и так далее. При этом фейков, сообщений о вымышленных нарушениях — огромное количество. Что касается реальных нарушений, то их количество совершенно адекватно смешанной избирательной кампании, — отметил Кузьмин. — Выборов без нарушений не бывает, главное, что на них оперативно реагируют».

Отметим, промежуточные данные по явке на выборах в Госдуму по России на середину пятницы ЦИК оценивает в 9,16%.

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