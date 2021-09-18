Солонников объяснил, как организовать наблюдение за электронным голосованием

Со сменой поколений и технологий меняются и методы организации голосования. Об этом в интервью ФАН заявил директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников.

В России с 17 по 19 сентября проходят выборы в Государственную думу VIII созыва. Однако помимо традиционных избирательных участков, в стране впервые в столь крупном масштабе было организовано голосование по интернету: жители семи регионов РФ могли сделать свой выбор на сайте госуслуг, а не идти в ближайший к ним УИК. Так поступили премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин. Комментируя свое решение отдать голос именно таким способом, глава государства отметил, что он идеален «в условиях санитарных ограничений».

«Электронное голосование — это будущее, — заметил Солонников. — Когда-нибудь мы все будем отдавать свой гражданский долг в подобном формате, сомнений в этом никаких нет. И для всех подобный порядок вещей будет казаться естественным и логичным. Новое поколение и так уже рождается с гаджетами в руках! И голосовать, разумеется, будет предпочитать с их помощью».

Политолог заявил, что намного удобнее отдать голос со своего мобильного телефона, «находясь там, где тебе удобно быть самому».

Федеральное агентство новостей / Елизавета Мурашева

«Всего-то и требуется зайти на сайт «Госуслуги» и поставить виртуальную галку в нужном месте, — сказал эксперт. — Не нужно никаких переносных и выездных участков и всякого рода бумажной волокиты, если ты не можешь проголосовать по месту прописки. Просто открыть вкладку на телефоне или компьютере».

Коснувшись темы наблюдения, собеседник ФАН отметил, что организовать его можно и за электронным голосованием.

«Как это устроить? Например, сделать у программы-голосовалки открытый код, чтобы каждый мог посмотреть на алгоритмы ее работы, — предложил Солонников. — Можно организовать специальные команды людей, которые будут смотреть за происходящим в онлайн-формате, следя, чтобы не было каких-то скачков в цифрах, демонстрирующих количество отдавших свой голос людей. Также можно делать поминутные распечатки результатов голосов, чтобы пресечь их обнуление на разных этапах у той или иной партии. Не вижу ничего сложного в контроле за прозрачностью электронных выборов».

Ранее сенатор Андрей Климов заявил, что организаторы рассылок «Умного голосования» не «отсидятся в моргах».

