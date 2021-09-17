Tunisair возобновит полеты в Триполи и Бенгази с 23 сентября

Тунис, 17 сентября. Национальная авиакомпания Tunisair объявила о возобновлении регулярных полетов в Ливию. Об этом говорится на сайте корпорации.

Представители перевозчика рассказали, что рейсы в Триполи и Бенгази стартуют через неделю. Мероприятие удалось осуществить благодаря подписанию соглашения между правительствами двух государств по запуску наземного и воздушного сообщения.

Накануне президент Туниса Каис Саид подписал распоряжение об открытии границы с Ливией. Пересечение контрольно-пропускных пунктов следует проходить в строгом соответствии с протоколами об охране здоровья.

В случае нарушения этих положений глава республики не исключил закрытия пограничных зон. Ответственными за исполнение всех условий с прибывающими туристами и путешественниками назначены сотрудники региональных подразделений здравоохранения.

Первые рейсы из Карфагена в Триполи и Бенгази запланированы на 23 сентября. Продажа билетов уже стартовала на официальном сайте Tunisair. Вместе с посадочным талоном каждый пассажир получит ознакомительную карточку, в которой указаны основные правила протокола об охране здоровья.

Авиакомпания Medavia также возобновляет работу в Ливии. С понедельника самолеты начнут полеты из столицы североафриканского государства в Мальту.