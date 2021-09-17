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Владимир Путин поддержал возрождение «духа Хельсинки»
Политика
Владимир Путин поддержал возрождение «духа Хельсинки»
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 17 сентября. Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с главой Финляндии Саули Ниинисте. Он выступил за возрождение «духа Хельсинки».

О переговорах глав государств рассказала пресс-служба Кремля. В сообщении говорится, что стороны обменялись мнениями по европейской проблематике.

Ниинисте отметил важность проведения в Хельсинки в 2025 году саммита в 50-ю годовщину Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Путин высказался в поддержку подобных шагов, которые помогут возродить «дух Хельсинки».

Во время разговора президенты также обсудили Арктику и Афганистан. Отдельно они затронули вопрос безопасности в Европе.

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