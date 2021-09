Нил Дракманн станет режиссером одной из серий The Last of Us

Лос-Анджелес, 17 сентября. Глава студии-разработчика видеоигр Naughty Dog Нил Дракманн срежиссирует одну из серий экранизации The Last of Us. Прежде он числился только продюсером и сценаристом проекта.

Эта новость несказанно обрадовала всех геймеров, ведь Нил Дракманн является создателем The Last of Us. Когда компания HBO запустила в производство экранизацию видеоигры, глава Naughty Dog числился только как одни из авторов сценария и исполнительный продюсер. Похоже Дракманн решил внести еще больший вклад в создание сериала, поэтому стал режиссером шоу. Старшая сотрудница отдела обеспечения качества Naughty Dog Джен Лланилло эмоционально отреагировала на новость. Она написала в своем Twitter-аккаунте, что теперь экранизация The Last of Us в надежных руках.

Нил Дракманн стал одном из нескольких постановщиков сериала. Пилотный выпуск снимет российский режиссер Кантемир Балагов, известный по фильмам «Теснота» и «Дылда». Также за режиссуру будут отвечать Ясмила Жбанич, Питер Хоар и Крейг Мазин. Несколько СМИ сообщили, что HBO утвердили в качестве постановщика и Али Абасси, однако сама компания официально не делала такого заявления.

Премьера экранизации The Last of Us ожидается в 2022 году. Пилотный выпуск был отснят в конце августа. Кантемир Балагов посвятил проекту новый пост в своем Instagram-аккаунте.