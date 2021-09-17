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Астроном-любитель из Бразилии запечатлел столкновение астероида с Юпитером
Общество

14 сентября бразильский астроном-любитель Хосе Луис Перейра запечатлел яркую вспышку на Юпитере. Наблюдатель отправил запись этого явления своим коллегам из Французского астрономического общества. Ученые изучили видеоматериал и пришли к выводу, что на планету упало крупное небесное тело.

«Я безумно рад, для меня это был момент огромных эмоций, так как я много лет искал запись такого события. Но мне удалось ее сделать самому», —рассказал Перейра.

Юпитер — самая крупная планета Солнечной системы, пятая по удаленности от Солнца. Наряду с Сатурном, Ураном и Нептуном ее называют газовым гигантом. Поскольку Юпитер вращается близко к главному поясу астероидов и обладает мощным гравитационным притяжением, он довольно часто подвергается ударам. В июле 1994 года осколки распавшейся кометы Шумейкеров — Леви 9 врезались в Юпитер, создав большие «синяки» в плотной атмосфере планеты, которые сохранялись в течение нескольких месяцев.

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космос астероид астрономия солнечная система юпитер
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