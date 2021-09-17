Леонид Слуцкий сообщил, что защитник Самошников может сыграть в матче РПЛ с «Зенитом»

Казань, 17 сентября. Главный тренер «Рубин» Леонид Слуцкий заявил, что защитник команды Илья Самошников может принять участие в следующем матче РПЛ против «Зенита».

Илья Самошников возобновит тренировки с основным составом казанского «Рубина» 17 сентября. Об этом журналистам рассказал наставник клуба Леонид Слуцкий. Он допустил, что защитник примет участие в матче чемпионата России по футболу с «Зенитом».

«Под вопросом участие Александра Зуева и Владислава Игнатьева. У Ильи Самошникова контузия одной из сторон костей. Завтра он сможет тренироваться», — заявил Слуцкий.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» пройдет 20 сентября. Игра восьмого тура РПЛ начнется в 18:30 по московскому времени. В прошлом сезоне казанский клуб выиграл у сине-бело-голубых оба матча чемпионата России.

Ранее вратарь Станислав Крицюк прокомментировал поражение «Зенита» от «Челси». Матч Лиги чемпионов завершился победой лондонского клуба с минимальным счетом.