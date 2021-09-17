Ведущая оборонная компания Саудовской Аравии готова назначить женщину руководителем

Власти Саудовской Аравии намерены работать над возвращением на родину талантливых соотечественников, успешно трудящихся за рубежом. В рамках такой политики они отказываются от традиционных для ближневосточного государства стереотипов и собираются назначать больше женщин на ответственные руководящие должности.

Во время выступления на выставке DSEI в Лондоне генеральный директор государственной оборонной компании Saudi Arabian Military Industries (SAMI) Валид Абухалед заявил, что Эр-Рияд сейчас заинтересован в том, чтобы в страну начали возвращаться работающие за границей саудовцы.

По его словам, сейчас в других государствах работает большое количество ярких и хорошо обученных специалистов, большинство из которых — представительницы прекрасного пола. На этом фоне глава SAMI предположил, что должность исполнительного директора в его компании может быть поручена женщине с техническим образованием и соответствующей квалификацией. Впрочем, при этом он оговорился, что это произойдет «не в ближайшем будущем».

«В Европе и США работают саудовские женщины-инженеры, которые набираются хорошего опыта и, возможно, захотят вернуться в королевство», — отметил Абухалед.

При этом он выразил мнение, что должности руководителей в королевстве должны занимать лучшие специалисты, вне зависимости от их пола. При этом генеральный директор напомнил о том, что в настоящее время Эр-Рияд все больше внимания уделяет вопросам гендерного равенства.

#SPOTLIGHT: The example set by young #Emirati Jawaher AlMheiri for talented young #Arabs, many of them women, is an inspirational one. Read more: https://t.co/elCxy2HcNJ pic.twitter.com/RWgPGwUlnP — Arab News (@arabnews) September 17, 2021

Свобода национального ВПК

Компания SAMI полностью принадлежит Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии. Она была создана в 2017 году как главный инструмент королевства в стремлении Эр-Рияда снизить зависимость страны от иностранной военной продукции. В особенности от закупок техники у США.

Впрочем, сейчас саудовцы не имеют своей технической базы, так что для компенсации этого недостатка SAMI налаживает сотрудничество с ведущими предприятиями других государств.

В рамках такой политики Saudi Arabian Military Industries уже заключила соглашение о создании совместных предприятий с французской компанией Thales, базирующейся в Бельгии фирмой CMI Defence и испанской Navantia, а также подписала меморандумы о взаимопонимании с российским Рособоронэкспортом, американским «Боингом» и Военно-морской группой Франции.

Saudi Arabian Military Industries (SAMI) and Navantia Form Joint Venture https://t.co/doDuDZCZPw pic.twitter.com/02m8rYPv1U — SeaWaves Magazine (@seawaves_mag) April 14, 2018

На этом пути королевство остро нуждается в квалифицированных специалистах. И в данном случае национальные интересы Саудовской Аравии стоят выше, чем старые стереотипы патриархального общества, свойственного ближневосточным странам.

Стремление государства к развитию человеческого капитала на данный момент уже сделало Саудовскую Аравию региональным лидером в вопросах инклюзивности и сбалансированности рабочей среды в гендерном плане.

Вперед к равенству

Масштабная инициатива Саудовской Аравии Vision 2030 включает в себя большой комплекс различных проектов, затрагивающих практически все сферы жизни королевства. Отдельным пунктом в развитии социальной и трудовой политики страны идет шаг навстречу гендерному равенству.

В рамках этого процесса женщины относительно недавно получили право в одиночестве выходить из дома, пользоваться общественным транспортом и просто разговаривать с представителями мужского пола, не имеющими отношения к их семьям.

Федеральное агентство новостей /

Только в 2018 году дамам было разрешено учиться на права и водить автомобиль. Тогда же был расширен список трудовых возможностей женщин: число специальностей, по которым они могут работать, существенно возросло.

Women in Saudi Arabia will now have the same rights as men in work, finance, health, law and leisure. https://t.co/dTbifn4tAj — The Jerusalem Post (@Jerusalem_Post) August 4, 2019

До этого момента их деятельность ограничивалась сферами общественных и социальных услуг, образования, библиотечного дела, педагогики, административной поддержки. Теперь же прослеживается интерес молодых девушек к обучению научно-техническим, инженерным и математическим профессиям (STEM).

Если в 2018 году участие женщин в труде составляло только 19,7%, то в 2020 году этот показатель достиг уже 33%.

The number of women at work in Saudi Arabia is climbing fast. The men who run the conservative Islamic state can no longer afford to keep half the population at home. https://t.co/WLEjzkMFdZ — Bloomberg (@business) May 30, 2021

Если рассматривать только оборонный сектор, то там из общего числа сотрудников представительниц прекрасного пола 22%. Сейчас им преимущественно поручается деятельность, касающаяся финансов, юриспруденции, управления людскими ресурсами.

Впрочем, уже в ближайшей перспективе ситуация в данной отрасли может существенно измениться. С февраля 2021 года Эр-Рияд позволил женщинам служить в армии. Им была предоставлена возможность пойти на службу в подразделения ПВО, ракетные войска стратегического назначения, ВМС и медицинские службы.

Динамика развития трудовой среды государства вполне прозрачно определяет границы интересов Эр-Рияда. Саудовским властям нужны ведущие специалисты, готовые трудиться на благо королевства. Ими могут быть как приезжие, так и местные граждане.

Однако шаг навстречу женщинам и допуск их к труду является хорошим стимулом — он подталкивает их к максимальной активности. Они с интересом идут к новым знаниям и пользуются правами, которыми ранее не располагали. Развитие внутренних людских ресурсов более выгодно для королевства.

Таким образом все «уравнивающие» реформы являются скорее прагматичной необходимостью, позволяющей Саудовской Аравии идти вперед.