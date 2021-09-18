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Видят противника: чем российские выборы в Госдуму заслужили критику Евросоюза
Политика
Видят противника: чем российские выборы в Госдуму заслужили критику Евросоюза
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Еще до старта выборов в России Евросоюз успел поразить всех неприятным заявлением, решив не признавать легитимность итогов голосования. Подспорьем к критике послужило и одобрение новой стратегии отношений, согласно которой в ближайшем будущем нас могут ожидать новые санкции. Чем снова мы обидели Европу? И обоснована ли критика российского избирательного процесса? Ответить на эти вопросы в ходе эфира Медиагруппы «Патриот» попытался немецкий журналист, историк и политолог, бывший советник Правительства ФРГ Александр Рар.

Европейский парламент, из года в год принимающий антироссийские декларации, может пугать только шумихой в прессе, и то за нее отвечает явное меньшинство, состоящее из представителей восточноевропейских стран. Легитимность объединения, в сравнении с национальными парламентами государств, практически сводится к нулю — на серьезные политические решения влияют именно вторые.

«Россия провинилась только в том, что она становится все сильнее и сильнее. И европейцы видят в России не только конкурента, что было бы хорошо на самом деле, а тоже некоего противника, который предлагает Европе какую-то другую концепцию, другой путь развития, не постмодернистский. Но не надо обращать внимания на высказывания Европейского парламента и Совета Европы — эти органы безвластны и консультативны. В Европе все равно принимают решения национальные Правительства государств-членов Европейского союза. От них, может быть, за исключением Польши и Прибалтики, вы таких резких недипломатических высказываний в адрес России не услышите», — рассуждает Александр Рар.

Видят противника: чем российские выборы в Госдуму заслужили критику Евросоюза
ИА Народные новости  / Александр Рар

Говорить о том, что избирательный процесс в России сейчас находится на высочайшем уровне, пока рано, считает международный журналист. Все просто: Россия — пока молодая демократия, поэтому так важно показывать собственным гражданам прозрачность процессов.

«Любые сигналы обществу, избирателям о том, что эти выборы должны проходить транспарентно, плюралистически и демократически — это очень важно, чтобы в конечном итоге показать не иностранцам и иностранным наблюдателям, а своим собственным гражданам в России, что все будет в порядке, что они проходят открыто и свободно. Потому что результат очень важен для дальнейшего развития России в сторону демократических процессов, и люди должны доверять будущему парламенту. Любые методы и меры, чтобы укрепить легитимность выборов и потом парламента, я приветствую», — подчеркивает гость эфира.

В Германии, где также ожидаются выборы в сентябре, нововведений вроде цифровых площадок для голосования или системы видеонаблюдения нет. Однако, признается политолог, действует там другой метод, а именно — сильный контроль разных сторон над избирательными участками во время голосования.

«Представители конкурирующих партий сидят и смотрят друг другу через плечо, чтобы не было никаких манипуляций — немцы считают, этого достаточно для того, чтобы обеспечить транспарентность и легитимность выборов. Крупных нарушений, в принципе, не находилось, поэтому вопроса о легитимности выборов в Германии и не возникает. Кроме того, тут и сами партии имеют достаточно много инструментов и механизмов, имеют возможность следить за тем, чтобы в большой политике осуществлялся бы баланс сил. И это очень важно», — заключает Александр Рар.

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