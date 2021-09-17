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Дед Мороз дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 17:06
Общество
Дед Мороз дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Великий Устюг, 17 сентября. Российский Дед Мороз отдал свой голос за кандидата в Госдуму не выходя из дома.

Всероссийские выборы депутатов Госдумы проходят в России с 17 по 19 сентября. Граждане страны могут исполнить свой гражданский долг на избирательных участках или проголосовать прямо из дома. Дед Мороз предпочел отдать свой голос посредством электронного голосования.

Выборы в госдуму впервые проходят в трехдневном формате. Роспотребнадзор рекомендовал ЦИК использовать такое нововведение, чтобы рассредоточить большой поток избирателей на участках. По мнению главы ЦИК Эллы Памфиловой, такая форма голосования может прижиться в стране.

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выборы дед мороз голосование
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