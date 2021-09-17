Памфилова: около 225 тысяч избирателей досрочно проголосовали на выборах в Госдуму

Москва, 17 сентября. Около 225 тысяч российских избирателей в 36 регионах страны досрочно проголосовали на выборах депутатов Государственной думы, заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.

Глава комиссии подчеркнула, что за рубежом на парламентских выборах досрочно проголосовали 34 тыс. избирателей, которые находятся в 46 странах.

Избирательный процесс по выборам депутатов Госдумы будет проходить в России с 17 по 19 сентября. Граждане получили возможность проголосовать не только на избирательных участках, но и в дистанционном формате.

Как стало известно ранее, точный процент явки на парламентские выборы в России 17 сентября на 16.00 по московскому времени составил 9,16%. Об этом сообщила глава ЦИК Памфилова.