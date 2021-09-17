Общественник Васильев призвал не реагировать на заявления ЕС про выборы в Госдуму

Санкт-Петербург, 17 сентября. Намерение Европейской комиссии не признавать выборы в нижнюю палату российского парламента обсудили в ходе брифинга Медиагруппы «Патриот».

Студия Медиагруппы «Патриот» провела прямой эфир, в ходе которого член Общественной палаты России Валерий Васильев оценил ситуацию с выборами в Красноярском крае — одном из крупнейших субъектов Российской Федерации.

Среди множества других вопросов, на которые Васильев ответил в рамках эфира, был вопрос об отношении ЕС к выборам в России. Еврокомиссия ранее пообещала не признавать результаты выборов, объяснив свое решение их «неправильностью».

Такой подход является настоящим вмешательством во внутренние дела суверенного государства, убежден заместитель председателя Общественной палаты Красноярского края. По его мнению, другие страны, которые не могут похвастаться прозрачными выборами и соблюдением прав человека, не могут диктовать, как организовывать такие мероприятия.

Общественник сравнивает происходящее сегодня с временами Великой Отечественной войны, когда союзники фашистской Германии боролись с Советским Союзом. Точно так же последователи Евросоюза и Соединенных Штатов сегодня пытаются подорвать стабильность Российской Федерации, используя идеологические инструменты.

«Пусть говорят, мы настроены серьезно», — заявил член Общественной палаты.

Небезразличное и патриотическое отношение к выборам показывает сейчас российская молодежь. Выяснилось, что средний возраст членов УИК №3045 в Самарской области — всего лишь 25 лет.