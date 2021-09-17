Культуролог Пархоменко осудил хамство в адрес Дени Вильнева, критиковавшего Marvel

Блокбастеры про супергероев из комиксов сейчас самые трендовые и кассовые в мире кино. У талантливых и именитых режиссеров, работающих в других жанрах, появилась интересная тенденция — выступать с критикой самой глобальной кинофраншизы про супергероев — киновселенной Marvel. Об этом в интервью ФАН заявил культуролог Андрей Пархоменко.

Так он отреагировал на произошедший в Голливуде скандал с участием именитых голливудских деятелей. Режиссер Дени Вильнев, чей фильм «Дюна» вышел в мировой прокат, решил дать отзыв о художественной ценности киношной продукции Marvel, которая «представляет собой не что иное», как копии других картин.

«Ответом ему послужил яростный твит от коллеги по цеху Нила Бломкампа, — сказал Пархоменко. — Вместо серьезных и глубоких аргументов в пользу иной точки зрения он написал на странице в своем Twitter-аккаунте ругательство. Таких дебатов среди мэтров кинематографа мы еще не встречали!»

По словам культуролога, теперь ему крайне интересно посмотреть, вызовет подобное поведение у чувствительной публики Twitter негатив или понимание.

Pr Scr telegram.org / @NeillBlomkamp

«Неужели твиты в стиле Евгения Ройзмана станут разновидностью эпатажа, а не простым примитивным хамством?! — возмущен эксперт. — Давайте посмотрим: Бломкамп неприемлемо себя ведет, но зато поддерживает более популярную сторону. Так что же возобладает у публики Twitter: любовь к Marvel или любовь к цензурированию их любимой социальной сети?»

Собеседник ФАН отметил, что Дени Вильнев — далеко не первый, кто вызвал вокруг себя медиаскандал с целью дать рекламу выходящему в прокат фильму.

«Достаточно вспомнить Мартина Скорсезе, который создал хайп высказыванием в интервью журналу Empire о том, что «Marvel — это аттракцион, а не кино». С режиссером тогда пытались вступить в полемику в уважительных тонах, пытаясь оспорить его суждение, — рассказал Пархоменко. — Вне зависимости от аргументов, поднятый шум дал хорошую волну внимания к персоне Скорсезе, а у того как раз вскоре вышла собственная кинокартина «Ирландец».

Ранее культуролог объяснил возникновение частных «космических инициатив».