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Главы регионов Сомали призвали к диалогу конфликтующих президента и премьера
Весь мир
Главы регионов Сомали призвали к диалогу конфликтующих президента и премьера
ТАСС  /  Zuma\TASS

Могадишо, 17 сентября. Главы сомалийских штатов призвали уходящего президента Мохамеда Абдуллахи Фармаджо и премьер-министра Мохамеда Хуссейна Робле к разрешению разногласий путем диалога и деэскалации. Об этом сообщает издание Al Ain.

Коллегия губернаторов рассказала, что разделение федеральных институтов республики противоречит национальным интересам. В итоге это может привести к дестабилизации ситуации в стране, отсутствию безопасности и задержке переходного правительства у власти.

«Необходимо урегулировать все разногласия путем диалога, включая применение временной конституции государства», — говорится в заявлении.

Губернаторы добавили, что следует уважать и выполнять достигнутые соглашения между главами штатов и федеральным правительством Сомали. А также содействовать успешному сотрудничеству между сторонами для проведения честных выборов в стране.

«Технические комитеты на всех уровнях должны выполнять свои обязанности в соответствии с избирательными процедурами под наблюдением кабмина и международных организаций», — уточнили они.

Главы сомалийских штатов также призвали народ в целом работать сообща во имя стабильности и проведения свободных и справедливых выборов президента. Это необходимо для процветания страны во всех областях.

Губернаторы попросили международное сообщество, включая ООН, ускорить оказание консультативной и финансовой поддержки для организации плебисцита. На следующей неделе, с 21 по 23 сентября, в крупнейшем городе Гароуэ штата Пунтленд состоится заседание руководителей всех регионов Сомали, в рамках которого стороны обсудят последние политические события, особенно в области безопасности.

Главы сомалийских штатов попытались примирить конфликтующих президента и премьер-министра. Причиной их размолвок стало увольнение начальника Национального агентства разведки и безопасности (NISA) Фахада Ясина.

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выборы сомали конфликт
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