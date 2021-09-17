Захарова опровергла данные о препятствовании работе миссии ООН в Ливии со стороны России

Москва, 17 сентября. МИД России назвал вбросом опубликованные некоторыми СМИ сообщения о том, что Россия препятствует работе Миссии ООН по поддержке Ливии (МООНПЛ).

На своем последнем заседании Совет Безопасности единодушно одобрил техническое продление мандата МООНПЛ до 30 сентября. В этой связи официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила во время брифинга, что в средствах массовой информации появились сообщения о якобы имевшем место блокировании Москвой деятельности данной организации.

«За этим информационным вбросом стоят те западные страны, неконструктивная позиция которых и не позволяла членам Совбеза выйти на решение о параметрах долгосрочного функционирования миссии», — отметила пресс-секретарь МИД.

Она добавила, что Россия не переставала подчеркивать важную роль ООН в продвижении ливийского урегулирования. По ее словам, принятая резолюция направлена ​​на то, чтобы дать возможность всем сторонам прийти к общему пониманию работы МООНПЛ на следующем непростом этапе политического процесса в этой стране.