«США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада. Часть вторая

ФАН совместно с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) продолжает серию спецвыпусков «США: преступления без наказания», посвященную репрессивной политике Штатов на своей территории и за рубежом.

Во втором выпуске обратим внимание на циничные методы, которыми не гнушались пользоваться США, ради установления «демократии» в странах Европы, Азии и Африки после окончания Второй мировой войны.

Как Дядя Сэм стал единоличным хозяином Страны восходящего солнца спустя десять лет после окончания Второй мировой войны? Почему Штаты стремились всеми силами помешать «безответственным» гражданам Италии, стремившимся к коммунистическому строю? Как ЦРУ пыталось избавиться от неугодных революционеров и лидеров повстанческих движений и почему это беспрецедентное вмешательство в дела африканских и латиноамериканских стран осталось безнаказанным?

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада.