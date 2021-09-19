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19 сентября 22:19
22:14
Общество
Партия «Родина» обратится в ЦИК из-за возможных нарушений во время выборов
21:57
Политика
Володин набирает более 75% на выборах в Саратовском одномандатном округе
21:55
Политика
Дегтярев лидирует на выборах главы Хабаровского края с 57,64% голосов
21:55
Политика
«Единая Россия» лидирует на выборах в Госдуму на Дальнем Востоке
21:54
Политика
Политолог Киреев объяснил слова Памфиловой о нарушениях на выборах в Петербурге
21:42
Общество
Политтехнолог Таннер поделился мнением, кто будет и кого не будет в новой Госдуме
21:41
Политика
Максим Шугалей лидирует на выборах в ЗакС Петербурга по своему округу
21:40
Политика
«Единая Россия» лидирует в Красноярском крае после подсчета 25% голосов
21:33
Общество
Ночь выборов в Петербурге: эксперты подводят итоги трехдневного голосования
21:30
Политика
Избирком Новосибирской области обнародовал результаты выборов после обработки 38,43% протоколов
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«США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада. Часть вторая
Общество

ФАН совместно с Фондом борьбы с репрессиями (ФБР) продолжает серию спецвыпусков «США: преступления без наказания», посвященную репрессивной политике Штатов на своей территории и за рубежом.

Во втором выпуске обратим внимание на циничные методы, которыми не гнушались пользоваться США, ради установления «демократии» в странах Европы, Азии и Африки после окончания Второй мировой войны.

Как Дядя Сэм стал единоличным хозяином Страны восходящего солнца спустя десять лет после окончания Второй мировой войны? Почему Штаты стремились всеми силами помешать «безответственным» гражданам Италии, стремившимся к коммунистическому строю? Как ЦРУ пыталось избавиться от неугодных революционеров и лидеров повстанческих движений и почему это беспрецедентное вмешательство в дела африканских и латиноамериканских стран осталось безнаказанным?

Об этом и многом другом — в новом выпуске передачи «США: преступления без наказания» с Мирой Тэрада.

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