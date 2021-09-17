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Юлия Проскурякова продемонстрировала собаку и дизайн участка своего особняка
Шоу-бизнес
Юлия Проскурякова продемонстрировала собаку и дизайн участка своего особняка
instagram.com  /  @uliaveronika

Москва, 17 сентября. Молодая жена известного композитора и исполнителя Игоря Николаева Юлия Проскурякова на своей странице в Instagram выложила фотографию домашнего любимца именитого семейства — карликового немецкого шпица по кличке Зоя, пишет Teleprogramma.pro.

Женщина решила рассказать, как питомец появился в их доме двенадцать лет назад.

Собаку чета приобрела в семью в ноябре 2009 года в одном из торговых центров Москвы. Напротив кофейни находился зоомагазин, через стекло витрины которого на них смотрел щенок.

«При этом посетители вместе с детьми рассматривают витрину, машут, стучат и восхищаются собачками и кошками, в том числе и нашей будущей Зоей, но Зоя смотрит только на нас. Игорь меня спросил: «Ты тоже это видишь? Собака смотрит на нас, да?»

Мы, как завороженные, встали, рассчитались за кофе и пошли покупать собаку. Так вот она у нас уже 11 лет живет», — рассказала трогательную историю Проскурякова.

На фотографии, которую Проскурякова выложила в соцсеть, шпиц Зоя сфотографирована на брусчатой дорожке сада подмосковного особняка звездной семьи. Видны ухоженный газон, растущие розы, кустарники и голубая ель.

Игорь Николаев и певица Юлия Проскурякова сыграли свадьбу в 2010 году. У них есть дочь Вероника, она появилась на свет в 2015 году.

У Николаева есть также ребенок от первого брака — дочка Юлия. Она прекрасно ладит с нынешней супругой отца и маленькой сестрой.

Ранее дочери Игоря Николаева записали смешное видео вместе с Юлией Проскуряковой.

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Все новости / Шоу-бизнес / Юлия Проскурякова продемонстрировала собаку и дизайн участка своего особняка
собака шоу-бизнес николаев шпиц проскурякова
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