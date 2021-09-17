Иностранный агент: Почему Роман Доброхотов сбежал из России

В сети обсуждают информацию о бегстве шеф-редактора СМИ-иноагента Insider (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента) Романа Доброхотова из России. Как сообщила RT, Сталина Гуревич, адвокат нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа, Доброхотов покинул нашу страну без российского загранпаспорта. Документ у него изъяли ранее при обыске.

По словам юриста, Роман Доброхотов нарушил российское законодательство: у него либо был загранпаспорт другого государства, либо он пересек границу незаконно.

«Каким образом Доброхотов покинул территорию России, не имея загранпаспорта, мне совершенно непонятно. Здесь налицо нарушение международных норм или российского законодательства», — заявила Гуревич.

Слухи, что фигуранта ряда уголовных дел о клевете давно не видели на родине, обсуждались в журналистских кругах в течение последнего месяца. Как стало известно Федеральному агентству новостей, Доброхотов действительно в спешном порядке покинул Россию в конце июля. Бегство было столь стремительным, что он не решился воспользоваться законным способом пересечения границы. О том к кому и зачем бежал Доброхотов, в материале ФАН.

Нарушитель подшофе

В ночь с 31 июля на 1 августа пограничники луганского погранотряда (Украина) заметили в районе села Никольское странную фигуру, передвигавшуюся в направлении от российской границы. При проверке документов выяснилось, что это гражданин России Доброхотов Роман Александрович, 1983 года рождения. Гражданин был пьян, однако это не объясняло, почему он оказался в этом месте и в это время — до ближайшего пограничного перехода по прямой через бездорожье было более десяти километров, с российской стороны границы в том районе, где поймали Доброхотова, — глухие деревни, которые вряд ли привлекут случайного туриста, никаких данных о прохождении таможенного и пограничного контроля Романом не было.

Нарушителя, естественно, задержали, но не надолго. Как сообщил ФАН источник в погранслужбе Украины, представители Службы безопасности Украины в ту же ночь затребовали Доброхотова к себе без какого бы то ни было документального оформления. Задержанный россиянин даже на какое-то время стал предметом конфликта между пограничниками и украинскими спецслужбистами. Победили, конечно, последние, забрав нарушителя с собой. Источник среди украинских стражей границы, рассказавший эту историю, отмечает: с собой у Романа Доброхотова был мобильный телефон с почему-то иностранной — не украинской и российской (предположительно британской) SIM-картой — и крупная сумма денег.

Поспешное бегство

За три дня до появления Романа Доброхотова в полях Украины, 28 июля в московской квартире шеф-редактора скандально известного издания Insider прошел обыск, в ходе которого «изъяли телефоны, ноутбук, планшеты и загранпаспорт». Правоохранители расследовали уголовное дело о клевете в отношении гражданина Нидерландов Макса ван дер Верффа. Тот ранее обратился в Следственный комитет России, обвинив Insider в распространении недостоверных и порочащих сведений. Издание Доброхотова заявляло, что нидерландский журналист «сотрудничал с ГРУ и получал от Минобороны РФ деньги за распространение информации о сбитом Boeing на Донбассе».

29 августа Доброхотов, по его собственным словам, пытался заблокировать изъятую SIM-карту, а уже 30-го июля, по словам источника в его ближайшем окружении, якобы отправился на дачу в Ивановской области. Объявился, он однако в совсем другом месте, незаконно перейдя российско-украинскую границу в Воронежской области. Эта информация объясняет отсутствие Романа в соцсетях с 29 июля по 2 августа. Живущий по принципу «ни дня без строчки» в Twitter журналист подозрительно молчал три дня. Почему понятно — его переправляли на Украину.

Pr Scr twitter.com / @Dobrokhotov

Поведение Доброхотова выглядит очень странным, так как на первый взгляд в России ему ничего не грозило. Зачем же бежать? Он проходил по делу о клевете на Макса ван дер Верффа в качестве свидетеля, а не обвиняемого. Месяцем ранее исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации в Басманный районный суд города Москвы подал против Доброхотова бизнесмен Евгений Пригожин, но и тут в самом худшем случае Доброхотов бы выплатил 5 млн рублей истцу и вынужден был бы опровергнуть свои измышления в его адрес. Еще 29 июля Роман Доброхотов заявлял ТАСС, что не уедет из России.

Что же случилось? Доброхотов струсил и обманул публику? Но почему? Вряд ли дело в самих обвинениях в клевете, которые выдвинули против Доброхотова и его СМИ, тут он, скорее всего, отделался бы штрафом, и даже не в недавнем объявлении Insider иностранным агентом, что было вполне ожидаемо, сам Доброхотов не скрывал латвийскую регистрацию своего детища. Кроме того, никаких реальных ограничений на деятельность статус иноагента не накладывает.

Может быть, Роман запаниковал из-за того, что могли обнаружить на изъятых у него телефонах и ноутбуках? Insider и сотрудничающая с ним организация Bellingcat часто публиковали в прошлом расследования, опиравшиеся на информацию, добытую преступным путем: конфиденциальные данные, незаконно купленные у лиц с доступом к закрытым базам данных. Если это так, то действия Доброхотова вполне объяснимы, данные могли указывать на причастность «журналиста» к совершению преступлений. Логика рецидивиста — если совершал преступления в прошлом, пойти на новое нарушение закона гораздо легче.

Загадочный куратор

Через несколько дней после прибытия на Украину человека, похожего на Романа Доброхотова, видели в Великобритании. Сам Роман в соцсетях не сообщает, имела ли место такая поездка. Зато 3 сентября он уже открыто выступал на конференции оппозиционеров в Таллине. Как он туда попал, если у него изъяли российский загранпаспорт? По словам одного из модераторов форума Артемия Троицкого, история попадания Доброхотова в Таллин «достойна Джеймса Бонда». Подробностей ни он, ни Роман раскрывать не стали.

На той же конференции выступил расследователь Bellingcat Христо Грозев. Он же днем позже разместил фотографию с Романом, сделанную судя по интерьеру в холле львовской гостиницы Sherlock Holmes Boutique Hotel.

Фото с Доброхотовым (неизвестно, когда оно было снято) в интерьере с лентами цвета флага Литвы 23 августа выложил и скрывающийся в странах Прибалтики «журналист» Сергей Канев. Он работал на Центр управления расследованиями Михаила Ходорковского.

В эти дни в Литве проходил «Вильнюсский российский форум», в котором традиционно принимают участие российские прозападные оппозиционеры. Как правило, личности большинства участников не раскрываются.

Поспешный побег, несмотря на открытое заявление о невозможности отъезда из страны, незаконный переход границы, поспешное вмешательство СБУ, перехватившей Доброхотова у пограничников, заранее заготовленный телефон с иностранной SIM-картой и деньги, появление похожего человека в Великобритании, в связях со спецслужбами которых обвиняют сотрудничающий с Доброхотовым Bellingcat, всё это создаёт впечатление того, что эвакуация Романа Доброхотова из России носила характер спецоперации, которую курировали извне.

С кем связывался Доброхотов, к кому шёл через украинскую границу, почему Служба безопасности Украины так быстро его нашла? Явно в СБУ, судя по быстроте их действий ждали появления Доброхотова. Проблемой стало лишь то, что иноагент нервничал, приложился к бутылке и в темноте заплутал.

В окружении Доброхотова есть как минимум один человек, который лучше всего подходит на роль куратора эвакуации, человек, который был с Доброхотовым на Украине и вместе с ним признавался журналистам в добыче нелегальных данных, пытаясь максимально выгородить партнера. Этот человек, по его собственным словам, связывается с Доброхотовым «семь-десять раз в день». И он же тесно общается с украинскими спецслужбами. Это Христо Грозев, воспевающий СБУ как одну из лучших спецслужб мира.

История о бегстве Романа Доброхотова из России полна недосказанностей. Направляла ли какая-то западная спецслужба сотрудников СБУ, так быстро пришедших ему на помощь? Подтвердить это невозможно, хотя недавние откровения CNN о роли ЦРУ в прошлогодней спецоперации против 33 россиян в Белоруссии, демонстрируют, что Лэнгли курирует операции украинских подопечных на российском направлении.

Так или иначе, пойдя на открытое преступление (Статья 322 УК РФ "Незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации"), Роман Доброхотов поставил себя вне закона, продемонстрировав, что никакого уважения к российскому праву не испытывает. Однако он и его журналисты позиционируют себя как борцы с коррупцией и «преступлениями» российской власти. Поступок Доброхотова дискредитирует как его самого, так и его СМИ. Странно слышать обвинения в нарушении закона от тех, кто сам его не чтит.