«Францию ставят на место»: эксперты оценили изменения в отношениях между Парижем и США

Вашингтон, 17 сентября. Власти Франции отменили совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения в своем посольстве в Вашингтоне. В дипломатическом ведомстве заявили, что программа стала «более умеренной», — однако другие мероприятия, такие как возложение цветов в Аннаполисе и на борту фрегата в городе Балтиморе, сохранились.

"The United States says it gave France only a few hours’ notice of defense deal that Paris called a ‘knife in the back.’" by Michael D. Shear and Roger Cohen via NYT https://t.co/qn79nTDnMB. #NYT #USA #news