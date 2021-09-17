«Францию ставят на место»: эксперты оценили изменения в отношениях между Парижем и США

Вашингтон, 17 сентября. Власти Франции отменили совместное с США празднование 240-летия Чесапикского сражения в своем посольстве в Вашингтоне. В дипломатическом ведомстве заявили, что программа стала «более умеренной», — однако другие мероприятия, такие как возложение цветов в Аннаполисе и на борту фрегата в городе Балтиморе, сохранились.

"The United States says it gave France only a few hours’ notice of defense deal that Paris called a ‘knife in the back.’" by Michael D. Shear and Roger Cohen via NYT https://t.co/qn79nTDnMB. #NYT #USA #news — Jake Maulin (@jakemaulin) September 17, 2021

Эксперты не сомневаются, что такое решение стало демаршем Франции в ответ серьезнейший внешнеполитический удар. Австралия расторгла контракт с французской кораблестроительной компанией Naval Group в пользу США. Франция по контракту должна была поставить 12 атомных подводных подлодок на общую сумму порядка 66 млрд долларов. Глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан назвал действия США и Австралии «ударом в спину».

«Я зол, так не делается между союзниками. Это одностороннее, жестокое, непредсказуемое решение очень похоже на то, что делал Трамп. У нас было доверие с Австралией и сейчас оно подорвано», — заявил он.

???????????????? "C'est vraiment un coup dans le dos" dénonce Jean-Yves Le Drian sur @franceinfo après la rupture du contrat de fourniture de sous-marins français à l'#Australie. pic.twitter.com/HKn6hlxs1t — Guillaume Daret (@GuillaumeDaret) September 16, 2021

Новое соглашение между Австралией и США было подписано одновременно с созданием нового оборонного альянса AUKUS куда вошли США, Великобритания и Австралия. Новый военный блок обозначил своего главного врага — Китай и постройка флота атомных подводных лодок для Австралии станет его первым проектом. Несмотря на то, что АПЛ не планируется оснащать ядерным оружием, Австралия в результате все равно пополнит список ядерных держав — против чего уже выступили некоторые страны.

Несмотря на разрыв контракта и создание альянса, Франция не собирается сдаваться. Глава МИД сказал, что «история не закончена» — в 2019 году с Австралией был заключен договор с четкими обязательствами, в том числе в случае выхода из него.

Непокорная Африка

Неудачи преследуют Францию и в ключевом для нее африканском регионе. Франция заявила, что намерена вывести войска из Мали, если на территории африканской страны появятся российские если на ее территории появятся российские бойцы. Между тем по данным СМИ правительство африканской страны активно продолжает переговоры о привлечении российских сил, а общественные организации требуют незамедлительного вывода французских войск.

Global Look Press / © Nicolas Remene / Keystone Press Agency

Ранее в июле 2021 года президент Франции Эммануэль Макрон объявил о постепенном сокращении французского контингента в Мали, который оставался там на протяжении многих лет, участвуя в операция «Сервал» и «Бархан» против террористов, связанных с «Исламским государством»1 и «Аль-Каидой»1 (обе террористические группировки запрещены в РФ). Однако реальных успехов в борьбе с джихадистами добиться так и не удалось. Группировка из 5,1 тыс. солдат планируют сократить минимум вдвое к 2022 году. В этих условиях власти Мали обратились к России с просьбой помочь в борьбе с террористической угрозой.

В Евросоюзе при этом заявили, что не намерены возражать против того, что французов сменят российские бойцы.

«Мы приняли к сведению информацию о возможном использовании сил «ЧВК Вагнер» в Мали. В принципе это решение должно приниматься властями Мали», — заявил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано на брифинге в Брюсселе.

Францию ставят на место

По мнению военного эксперта Юрия Кнутова, расторжение договора с Австралией в пользу США стало серьезным ударом по имиджу Франции и по Макрону лично. Из Елисейского дворца в последнее время делали очень самостоятельные заявления в плане внешней политики и безопасности, — и американцы решили осадить французских союзников.

«Это удар по авторитету Франции в первую очередь. Это говорит о том, что попытки Макрона сделать Францию фигурой номер один в Евросоюзе встречают сопротивление США и Великобритании. Страны члены Евросоюза выразили свое отношение к ситуации, когда на вчерашнем заседании ни один парламентарий ни слова не сказал о ситуации, которая сложилась с подлодками. Это показывает, что Францию ставят на место. Другое дело, что французы народ свободолюбивый, они обычно громко требуют свое, и я думаю, что конфликт будет нарастать», — заявил Кнутов.

С ним согласен и другой военный эксперт, и экс-начальник зенитных ракетных войск командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев. По его мнению, Макрон последнее время возражал НАТО по вопросам размещения ядерного и неядерного оружия — за что и поплатился многомиллиардным контрактом.

«Эти действия США показывают, что для них во главе всего бизнес-интересы, и что американцы не дорожат своими союзниками, если им выгодно. Франция может обижаться. Если вспомнить историю их отношений с США — маршал де Голль не вступал в НАТО и вел самостоятельную политику и запретил размещать войска НАТО на территории Франции. Все идет из исторических отношений и тех политических и экономических событий которые происходили между странами. Президенту Франции преподнесли урок — или ты вместе с нами, или будешь в стороне и будешь свои проблемы решать сам», — заключил аналитик.

Последние несколько месяцев Франция сталкивается с серьезнейшими проблемами во внешней политике на привычном для себя африканском «фронте»: правительство Макрона не смогло стабилизировать отношения не только с Мали, но и с Гвинеей, — в обеих странах произошли антифранцузские государственные перевороты на фоне массовых выступлений с призывами порвать с бывшей колониальной властью.

Федеральное агентство новостей /

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