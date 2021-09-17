Леонков: Пентагон довел войска США до плачевного состояния

Москва, 17 сентября. Вооруженные силы США находятся в плачевном состоянии, что и является причиной страха Вашингтона перед возможной войной с РФ, считает военный эксперт Алексей Леонков.

Соединенные Штаты отстают от России в сфере создания гиперзвукового вооружения, однако не только в этом проблема армии США, отметил редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. Он также напомнил и об американском ядерном оружии, которое в настоящий момент пребывает в плачевном состоянии из-за нежелания Пентагона проводить его обслуживание и модернизацию.

Россия сильно пугает Запад, так как Москва стремительно повышает свою обороноспособность, недавно заявил военный эксперт из Дании Клаус Матисен. По мнению Леонкова, датский аналитик подобным заявлением отразил истинную ситуацию, однако у тревоги Вашингтона есть и еще одна причина. Пентагон в последнее время все чаще попадает в поле зрения Конгресса и Счетной палаты США, где критикуют военное руководство страны за необоснованные траты бюджетных средств, объяснил эксперт. При этом способность американской армии противостоять ВС РФ или Китая в случае начала вооруженного конфликта подвергается сомнению на фоне постоянных требований военного ведомства повысить финансирование.

Ядерный арсенал, который имеется в наличии войск Соединенных Штатов, не обслуживается должным образом с 1991 года, ввиду чего его состояние достигло критического уровня, подчеркнул Леонков. Кроме того, Пентагон сильно запустил авианосцы, которые ВМС США считают своей гордостью, обратил внимание эксперт. По его словам, флот испытывает нехватку средств на обслуживание подобных кораблей, ввиду чего они буквально ржавеют и разваливаются. Аналитик отметил, что ситуация с эсминцами абсолютно аналогична.

Американский военно-промышленный комплекс пришел в состоянии упадка после того, как была окончена холодная война, и в Пентагоне отлично осознают масштаб проблемы, объяснил эксперт. Он подчеркнул, что оборонное ведомство тратит колоссальные средства на проведение различных исследований и разработку нового оружия, однако эти деньги тратятся впустую, так как инновационные образцы у ВС США не появляются, а старые продолжают ветшать.

Ранее китайские аналитики заявили, что Россия и Белоруссия смогут эффективно противостоять НАТО сообща, если решат один единственный вопрос. Они утверждают, что рецептом победы Москвы и Минска над Западом в случае войны станет объединенное военное командование.