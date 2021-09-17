Бывший директор волгоградской школы похищала деньги на рабочем месте

Волгоград, 17 сентября. Экс-директора школы обвиняют в присвоении бюджетных средств. В отношении жительницы региона завершено расследование уголовного дела, сообщает «Волгоградская правда».

По данным следствия, с весны 2018 года директор сельской школы фиктивно принимала на работу своего сына или заключала с ним договоры на оказание услуг. Женщина вносила ложную информацию в табели учета рабочего времени и акты выполненных работ. Пользуясь этой мошеннической схемой, бывший директор получила из бюджета более 230 тыс. рублей, сообщили изданию в Следственном комитете РФ по Волгоградской области.

В отношении бывшего директора образовательного учреждения возбудили уголовные дела по статьям о мошенничестве с использованием служебного положения и о служебном подлоге. Сейчас расследование завершено. Материалы уголовного дела направлены в прокуратуру.

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