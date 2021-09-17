Российскую туристку обвинили в воровстве и не выпускают из Турции

Анталья, 17 сентября. Российскую туристку обвиняют в краже кошелька на одном из курортов Турции. Ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. Алия Миллер, жительница Башкортостана, отправилась отдыхать в Анталью с мужем и двумя детьми — двухлетним сыном и четырехлетней дочерью. Однако вернуться домой семья теперь не может. За два дня до вылета 28-летнюю девушку обвинили в краже кошелька. Подробнее рассказывает «Лайф».

По словам Алии, в один из дней они собрались в торговый центр и заранее приобрели билеты на автобус, однако позже решили доехать до ТЦ на такси. Девушка пошла к специальной стойке ресепшена в отеле, чтобы вернуть билеты, но там никого не оказалось.

«Я оглядывалась по сторонам в поисках сотрудника. Позже эти действия квалифицировали как то, что в этот момент я взяла кошелек, который кто-то забыл на стойке. Тот кошелек я видела. Как мне показалось, подошел кто-то из персонала и убрал его, а обвинили во всем меня», — рассказывает Алия.

Вечером в номер семьи пришел начальник службы безопасности отеля, он сообщил, что у одного из отдыхающих пропал кошелек, а на записи с камер видеонаблюдения зафиксировано, что с ним рядом стояла Алия. В номере провели обыск, но ничего не нашли.

«Пересчитали мои деньги. У меня наличными было 50 долларов, в том кошельке — 800 (около 58 тысяч рублей. — Прим. ФАН). В итоге мне запретили выезд из страны, пока идут разбирательства. Теперь мы вынуждены с семьей снимать квартиру за свой счет. Позвонили в российское посольство, там мне посоветовали нанять адвоката. Адвоката мы здесь нашли, правда, он плохо говорит по-русски», — рассказала девушка.

Также Алия сообщила, что адвокаты, хорошо владеющие русским языком, в Турции стоят 2000 долларов (около 145 тысяч рублей) — это неподъемные деньги для семьи. Юристы оценивают дело как очень серьезное, Алию могут посадить на 5–10 лет. Потерпевшая — тоже русская, она отдыхает в Турции с матерью, но на контакт с Алией идти отказывается.

Ранее юрист рассказал ФАН о подводных камнях при нахождении чужого кошелька. Если вы решили самостоятельно найти владельца вещи или же хотите оставить ее себе, эти действия могут быть квалифицированы как воровство.