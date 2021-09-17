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Союз потребителей России изучил изменение цен на куриные яйца

  /   Обновлено: 17 сентября 2021 16:07
Экономика
Союз потребителей России изучил изменение цен на куриные яйца
pixabay.com  /  Moira Nazzari

Москва, 17 сентября. Стоимость яиц и куриного мяса в различных субъектах РФ может разниться.

Производители куриных яиц и мяса намереваются поднять цены на свою продукцию. Эксперты считают, что больше всего товары могут измениться в цене в селах, где почти отсутствуют магазины.

Некоторые московские прилавки предлагают яйца от 39 рублей, однако торговые точки на Сахалине или в Чукотском крае продают яйца по 90 и 150 рублей соответственно. Причины такого дисбаланса прокомментировал Общественной Службе Новостей председатель Союза потребителей России Петр Шелищ.

Ретейлеры ранее направили свое обращение в Министерство промышленности и торговли РФ по поводу увеличения стоимости продуктов. Шелищ считает, что наличие большого количества магазинов в одном месте способствует снижению цен, так как нарастает конкуренция. В это же время там, где ее почти нет, цены могут значительно подниматься.

Член Союза потребителей объяснил, что стоимость товара состоит из трат на него производителя, включающих зарплату, сырье и налоги, а также наценки в рознице и доли посредников в виде магазинов.

Полки магазинов, как правило, заполнены куриными яйцами коричневого и белого цвета. Специалисты-птицеводы ответили на популярный вопрос многих людей, какие из них представляют большую питательную ценность.

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